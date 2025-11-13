Florin Manole a cerut ca, în fiecare județ, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) să desemneze persoane dedicate exclusiv acestui scop.

Potrivit ministrului, fiecare județ va avea personal specializat în cadrul ANOFM care să se ocupe doar de sprijinirea persoanelor cu dizabilități. Scopul acestei inițiative este de a asigura o integrare reală a acestor persoane pe piața muncii, printr-un proces activ de consiliere și susținere.

„Oameni dedicați și compartimente specializate în cadrul ANOFM pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă șanse reale pe piața muncii. Asta am cerut, iar acesta este începutul unei reforme reale în acest domeniu”, a scris Manole într-un mesaj publicat pe pagina de socializare.

Manole a subliniat importanța implicării statului în deschiderea oportunităților pentru oameni care doresc să fie integrați, respectați și independenți.

„Am cerut ca în fiecare judeţ Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă să aibă oameni dedicaţi, care să se ocupe exclusiv de sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în căutarea unui loc de muncă, pentru că, dincolo de statistici şi documente, sunt oameni care îşi doresc să fie integraţi, respectaţi şi independenţi. Oameni care au putere, dar cărora statul trebuie să le deschidă uşa potrivită”, a transmis ministrul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Următorul pas anunțat de ministru este înființarea, în cadrul ANOFM, a unor compartimente specializate care vor lucra zilnic pentru integrarea efectivă a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Aceste structuri vor avea rolul de a coordona eforturile de consiliere profesională, identificare a locurilor de muncă disponibile și colaborare cu angajatorii pentru crearea unui mediu de lucru incluziv.

Florin Manole a afirmat că susține ideea unor instituții care nu doar își îndeplinesc responsabilitățile legale, ci se implică activ în sprijinul cetățenilor.

„Cred în instituţii care au nu doar responsabilităţi, ci se implică real şi cred în respectul care se dovedeşte prin fapte, nu doar prin vorbe”, a conchis Florin Manole.

Postarea ministrului poate fi vizualizată aici.