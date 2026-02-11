Din cuprinsul articolului Cine este Mircea Sinescu

Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu, a oferit declarații presei după ședința de judecată desfășurată miercuri la Curtea de Apel București. În urma înfățișării, instanța a stabilit un nou termen în dosarul în care Călin Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra.

La ieșirea din sala de judecată, avocatul a afirmat că echipa de apărare așteaptă intrarea în etapa dezbaterilor privind cererile și excepțiile formulate în cauză, exprimându-și totodată rezervele față de conținutul dosarului.

„S-a stabilit un alt termen de judecată. Sperăm că va fi ultimul de data aceasta. Sperăm să intrăm în dezbaterea cererilor și a excepțiilor. E un moment pe care îl așteptăm, pentru că avem multe de spus. Sunt atât de multe nelegalități încât nu știu cum s-ar putea trece peste ele”

Sinescu a făcut referire și la decizia pronunțată anterior de Tribunalul București, subliniind că, în pofida acesteia, încrederea în actul de justiție rămâne.

„Un ultim lucru pe care vreau să-l spun: poate pare greu de crezut în lumina deciziei de luni de la Tribunalul București. Să știți că încă mai avem încredere totală în justiție, chiar dacă resorturile acelei decizii sunt greu, poate chiar imposibil de înțeles”

Declarațiile vin într-un context juridic complex pentru Călin Georgescu, care este implicat în mai multe cauze aflate pe rolul instanțelor.

Avocatul Mircea Constantin Sinescu este lector universitar la Universitatea Nicolae Titulescu, în cadrul Facultății de Drept. Acesta predă discipline precum drept penal și criminologie și ocupă funcția de director adjunct al Departamentului de Științe Penale.

Sinescu deține titlul de doctor în drept, cu o lucrare axată pe tema „infracțiunilor electorale”. În activitatea profesională, este specializat în drept penal, cu accent pe cauze de tip „white collar crime”, respectiv infracțiuni economice și financiare.

În ultimul an, avocatul l-a reprezentat pe Călin Georgescu la mai multe termene de judecată.

Într-un interviu acordat Juridice.ro, Mircea Sinescu declara:

„Înainte de toate, apreciez că, indiferent de situație, un avocat penalist nu trebuie să abdice niciodată de la principialism și onestitate profesională, atât în relația cu clientul, cât și cu organele judiciare”

Dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București se află în faza procedurală specifică analizării cererilor și excepțiilor invocate de părți. Judecata pe fond urmează să continue la termenul stabilit de instanță.