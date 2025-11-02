Potrivit hidrologilor, debitul Dunării la Baziaş va continua să se reducă în primele zile ale lunii noiembrie, menţinându-se sub valorile medii multianuale. Evoluţia indică o situaţie de secetă hidrologică moderată, fenomen observat deja în ultimele luni pe mai multe sectoare ale fluviului.

„Debitul la intrarea în ţară se va situa sub media lunii noiembrie, iar valorile prognozate nu depăşesc 3.100 mc/s. Această scădere poate influenţa, în perioada următoare, navigaţia şi activităţile economice dependente de nivelul Dunării”, arată raportul INHGA.

În aval de Porţile de Fier, specialiştii estimează o uşoară creştere a debitelor, cu excepţia primei zile din intervalul de prognoză, când valorile vor rămâne staţionare între Isaccea şi Tulcea. În a doua parte a săptămânii sunt posibile scăderi uşoare între Gruia şi Zimnicea.

Pentru întreaga lună noiembrie, debitul maxim estimat este de 4.500 mc/s, mai mic decât media multianuală, iar cel minim ar putea ajunge la 2.300 mc/s, indicând o posibilă menţinere a nivelurilor scăzute pe fluviu.

Pe râurile din interiorul ţării, debitele se vor menţine în general staţionare, însă pot apărea creşteri temporare pe cursurile de apă din zonele de deal şi de munte, în special în intervalul 3 – 4 noiembrie, ca urmare a precipitaţiilor prognozate. Acestea vor fi însă slabe cantitativ şi nu vor modifica semnificativ regimul hidrologic general.

„Sunt posibile creşteri de niveluri pe râurile din zonele montane, însă acestea vor fi de scurtă durată şi nu vor genera probleme deosebite. Regimul rămâne, în ansamblu, sub media multianuală”, precizează specialiştii INHGA.

Pentru luna noiembrie, regimul hidrologic se va situa, în general, între 30% şi 50% din mediile multianuale lunare, cu valori mai ridicate (între 50% şi 80%) pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Someşul Mare, Moldova, Suceava, Bistriţa (sector superior şi mijlociu) şi Mureş (sector superior).

În schimb, valorile cele mai mici, sub 30%, sunt estimate pentru râurile din bazinul Bârladului, ceea ce indică un deficit accentuat de apă în această regiune.