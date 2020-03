Premierul Ludovic Orban a declarat luni că „încă nu am depăşit penuria” de echipamente medicale, măşti, combinezoane, mănuşi, necesare personalului medical pentru lupta împotriva coronavirusului, adăugând că Guvernul a intervenit politic şi diplomatic în mai multe ţări pentru achiziţionarea acestor produse.

„În 4 februarie, când încă nu aveam niciun caz de cetăţean român infectat, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care am alocat sumele de bani necesare şi am mandatat în conformitate cu legea Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate să efectueze procedurile da achiziţie legale pentru asigurarea acestor stocuri. Din păcate, momentul în care am demarat această procedură a fost un moment în care pe piaţa internaţională cererea a crescut exploziv, iar producătorii au avut o capacitate de producţie mult sub nivelul cererii. Mai mult decât atât, foarte multe ţări au impus restricţii în ceea ce priveşte exportul de astfel de materiale. Foarte puţine dintre înţelegerile care au fost făcute, dintre contractele-cadru care au fost semnate, au fost urmate de contracte subsecvente care să fie onorate în conformitate cu calendarul. A trebuit să intervenim politic, diplomatic, la cele mai înalte nivele, în foarte multe ţări, pentru a obţine asigurarea acestor stocuri. (…) Încă nu am depăşit penuria”, a spus Orban la Realitatea Plus.

Transportul a fost o problemă

El a menţionat că Guvernul a întâmpinat dificultăţi şi în privinţa transportului acestor materiale.

„Avem contracte semnate şi suntem optimişti în ceea ce priveşte derularea contractelor pe care le-am semnat, pe de altă parte, obiectivul pe care ni l-am asumat şi care a fost prezent astăzi la discuţia la care ne-a convocat preşedintele României este foarte clar, să încercăm să introducem în producţie în România cât mai multe dintre astfel de produse care ne sunt necesare”, a declarat premierul.

Orban a afirmat că toate cantităţile de echipamente care ajung în ţară sunt transmise cu celeritate către medici, personalul medical sau nemedical, către toţi cei implicaţi în bătălia din prima linie contra coronavirusului.