Totul a pornit de la dorința Elenei Unciuleanu, un profesionist cu experiență în domeniul dezvoltării și implementării de soluții IT complexe, de a face lucrurile așa cum voia ea.

„Am fondat compania pentru că am vrut să am libertatea să construiesc aplicațiile software așa cum consider eu că este bine. Fără să fie nevoie să conving pe cineva de acest lucru. Sau fără să cer voie. Am o viteză de înțelegere și de implementare foarte mare, iar în firma din care am plecat mi se părea că sunt ținută pe loc. Simțeam că nu pot să cresc pe măsura vitezei mele de evoluție. Și, cum sunt perfecționistă și aveam o viziune pe care am dorit să o pun în practică fix cum o voiam eu, așa a apărut Reporting Center”, explică Elena.

Momentul ales a fost unul propice. După aderarea la Uniunea Europeană, băncile din România trebuiau să se alinieze din punct de vedere al raportării la cerințele emise de European Banking Authority.

„Am studiat atunci în profunzime noile regulamente care urmau să devină obligatoriu de implementat. Și am realizat că aplicațiile de raportare existente pe piață nu pot fi configurate ușor pentru a face față la tot ce avea să vină. Efectiv, urma să asistăm la o transformare semnificativă pe zona de raportare bancară. Mi-am dat seama atunci că e nevoie de o platformă complet nouă, construită direct pe conceptele care urmau să fie introduse”, precizează Elena Unciuleanu.

Rezultatul a fost Elite Reporting Platform, o aplicație prin care băncile și instituțiile financiare pregătesc, automatizează și transmit către autorități raportările obligatorii. Iar viziunea a fost corectă. După 10 ani, platforma este instalată în peste 20 de instituții financiare din România și Moldova.

Sună simplu, dar lucrurile nu au stat chiar așa. Evoluția din programator în antreprenor nu a fost facilă pentru Elena Unciuleanu. La început, timp de șase luni, a lucrat singură. Dar, la un moment dat, a realizat că nu mai avea efectiv timp să le facă pe toate. Să dezvolte aplicația, să facă demo-uri, implementări, să contacteze clienții…

Astfel că a decis să facă primele angajări.

„Programarea era punctul meu forte. Așa că primul angajat m-a ajutat cu zona pe care eu nu o stăpâneam foarte bine – partea de contracte. Apoi am mai angajat doi programatori. Iar lucrurile au devenit mult mai stabile – puteam să mă ocup și de clienți”, rememorează antreprenoarea.

Nu a fost însă o alegere ușoară.

„Cel mai stresant moment a fost atunci când am luat decizia să angajez prima persoană. Țin minte că în noaptea de după ce am trimis prima ofertă fermă de angajare, nu am putut să dorm. Mă gândeam: «Dacă nu voi avea contracte și nu voi putea să o plătesc?» Am avut însă noroc să prind un contract de consultanță și dezvoltare. Mi-a asigurat șase luni de runaway pentru cei trei angajați noi. Apoi am instalat Elite Reporting Platform în cinci bănci în primele trei luni de la lansare. Și salariile noastre erau acoperite din aceste venituri”, povestește Elena Unciuleanu.

Oamenii au rămas o prioritate pentru fondatoarea companiei. Pentru că Reporting Center este mai mult decât o firmă „normală” de dezvoltare software.

„Dacă tehnologia este ca o modă – se schimbă de două ori pe an –, legislația se schimbă de două ori pe lună. Și atunci echipa mea de programatori trebuie să țină pasul cu deadline-urile legislative și să aibă viteză de implementare”, specifică CEO-ul companiei.

Pentru a realiza acest lucru, Elena Unciuleanu a început să formeze angajați cu competențe „hibride”. Care să aibă atât abilitățile tehnice, de programator, cât și de analist de business bancar.

„Strategia noastră a fost de a recruta juniori pe care să îi formăm în spiritul acesta. Am observat că, atunci când ai cunoștințele necesare în interior, este mai eficient să integrezi juniori decât seniori. Aceștia au experiență în alt stil de lucru și inerția de a demonstra”, susține antreprenoarea.

Pentru a găsi candidații potriviți, Elena Unciuleanu nu apelează însă la interviuri de angajare. Soluția adoptată, în majoritatea cazurilor, este recrutarea viitorilor angajați direct de pe scena concursului de proiecte IT, ESTIC, organizat de Universitatea „Ovidius” din Constanța.

„Ne oferă avantajul că îi vedem live pe cei care își susțin proiectele. Și înțelegi mult mai multe despre un om când îți vorbește despre un lucru creat de el, decât atunci când îți răspunde la întrebările tale.”

Antreprenoarea este adepta unui model de leadership bazat pe empatie. „Sunt foarte atentă când recrutez pentru a mă asigura că aduc în echipă oameni care împărtășesc aceleași valori cu noi. Pentru mine, bunul simț este o valoare de bază. Vreau ca oamenii din echipă să se simtă în siguranță, să se poată deschide, ca să poată face performanță”, subliniază Elena Unciuleanu.

În domeniul în care activează Reporting Center – soluții complexe de raportare pentru instituțiile financiare –, vânzarea „vine” greu.

„Este foarte dificil, deoarece clienții sunt foarte selectivi. Au oameni foarte competenți, în special în departamentele IT. Iar evaluarea este foarte dură și deliberarea durează mult. În general, un ciclu de vânzare poate dura și trei ani. Timp în care se pot schimba și persoanele de decizie din bancă. Așa că o iei de mai multe ori de la zero cu prezentările, demo-urile, ofertarea”, dezvăluie Elena Unciuleanu.

În portofoliul companiei există însă și excepții – clienți care au semnat „instant”, într-o lună. În general, aceștia sunt cei care vin „la sigur”, pe baza referințelor pe care le-au primit de la alte bănci și știu clar că vor să implementeze Elite Reporting Platform.

De altfel, compania nu are un departament de vânzări.

„Nu ne-am dus noi către clienți. Ne-au căutat ei. Fie pentru că ne-au găsit pe Google sau am fost recomandați de clienții noștri. Sau pentru că au văzut că sunt lector la Institutul Bancar Român și își doresc să aplice în instituția lor o implementare «ca la carte»”, spune antreprenoarea, fără falsă mândrie.

Și are și de ce – printre clienții companiei se află și sucursalele a două bănci internaționale mari. Iar Reporting Center este singura firmă de software din România cu care au semnat contracte.

Cerințele de raportare și reglementările specifice sunt tot mai stricte pentru instituțiile financiare de pretutindeni. Ceea ce crește adresabilitatea soluției dezvoltate de companie.

„Volumul datelor, complexitatea legislației și deadline-urile strânse îi conduc pe cei din instituțiile financiare către noi. Băncile sunt foarte deschise către noile tehnologii și au și bugete corespunzătoare. Chiar recent m-a sunat un client care a citit în presă despre modulul nostru, AI Conversations, care simplifică munca din departamentul juridic, și a programat un demo. Toată lumea vrea să câștige timp, iar tehnologiile de tip GenAI devin indispensabile. Băncile nu pot folosi însă utilitare publice, gen ChatGPT, deoarece lucrează cu informații confidențiale. Și atunci modulul nostru AI Conversations este esențial pentru că se instalează pe serverul băncii și toate resursele băncii rămân private”, explică Elena Unciuleanu.

Interesul în creștere pentru automatizarea soluțiilor de raportare nu se manifestă însă doar în România. Compania are deja implementări peste hotare și planuri pentru internaționalizare.

„Pentru scalare trebuie să țintim țările care au legislație comună. Prin urmare, strategia mea este să mă adresez țărilor «unite»: Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Emiratele Arabe Unite”, spune antreprenoarea.

Iar 2025 este, potrivit CEO-ului companiei, un an „prielnic” pentru Emiratele Arabe Unite.

„Avem deja un partener foarte puternic care activează pe piața EAU din 2020. Lucrează cu 12 bănci pe servicii de consultanță, fapt care ne facilitează accesul.”

Rezultatele înregistrate până acum arată că Reporting Center este mai mult decât un supraviețuitor. Cu o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane de euro și o rată de 54% profit pe anul trecut, compania înființată de Elena Unciuleanu a trecut testul timpului și se înscrie pe o traiectorie de lungă durată.