Deși nu generează decizii obligatorii, Forumul de la Davos rămâne un indicator al direcțiilor globale și un punct central al diplomației informale.

„Forumul de la Davos are o importanță foarte mare, nu neapărat de decizie, dar este o vitrină globală și mai ales un loc informal al diplomației”, explică analistul de politică externă Ștefan Popescu în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Potrivit opiniilor exprimate, principalul obiectiv al Forumului de la Davos nu constă în semnarea de acorduri, ci în transmiterea de mesaje strategice, consolidarea pozițiilor statelor și crearea de alianțe de idei care pot influența ulterior deciziile oficiale.

Ștefan Popescu subliniază că, de-a lungul timpului, Forumul Economic Mondial a servit ca platformă pentru anticiparea marilor schimbări globale, de la globalizare și crize financiare, până la tranziția energetică, digitalizare, inteligență artificială și reconfigurări geopolitice.

Participarea liderilor politici, a marilor corporații, a instituțiilor financiare și a experților în securitate face ca Forumul de la Davos să fie un centru de influență de mare impact. „Este una dintre cele mai importante reuniuni internaționale pe teme economice”, afirmă Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru Apărare Națională.

„Forumul de la Davos este relevant pentru că ne arată în ce direcție se îndreaptă lumea și cum trebuie să ne adaptăm”, a detaliat el în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Iulian Fota subliniază că temele abordate la Davos – de la lanțurile de aprovizionare și securitatea energetică, până la tehnologiile emergente – „au efecte directe asupra securității naționale și asupra modului în care statele se poziționează într-un sistem internațional aflat în schimbare”.

Pentru statele mici și mijlocii, precum România, prezența la Forumul Economic Mondial nu garantează vizibilitate instantanee. Ștefan Popescu subliniază că participarea trebuie planificată cu o abordare strategică.

„O țară ca România, care nu beneficiază în mod automat de audiența pe care o au țările relevante din punct de vedere politic, economic, strategic, are nevoie să fie reprezentată de oameni cu capacitatea de a transmite mesaje”, a explicat analistul.

El avertizează că participarea României ar putea fi redusă la simple gesturi simbolice, fără o miză strategică reală.

„Nu numai de a-și face fotografii, ci de a da comunicate triumfătoare în țară”, punctează el. Ștefan Popescu sugerează că Davosul nu este un exercițiu de imagine internă, ci unul de poziționare externă.

În contextul geopolitic actual, poziționarea României capătă o importanță sporită, fiind situată la intersecția unor mari falii strategice.