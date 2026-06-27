ANC lansează finanțări de milioane de lei pentru proiecte de cercetare și transfer tehnologic, prin competițiile PED 2026 și PTE 2026

Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC) a deschis două competiții majore de finanțare, cu un buget total de 134,44 milioane de lei, pentru susținerea proiectelor de cercetare și transfer tehnologic. Apelurile PED 2026 și PTE 2026 vizează accelerarea transformării rezultatelor cercetării în tehnologii și produse cu aplicabilitate economică.

Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC) a lansat două dintre cele mai importante competiții de finanțare din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), dedicate transformării rezultatelor cercetării în tehnologii și produse cu aplicabilitate în economie și societate. Este vorba despre competițiile Proiect Experimental Demonstrativ (PED 2026) și Proiect de Transfer la Operatorul Economic (PTE 2026), fiecare beneficiind de un buget de 67,22 milioane de lei, ceea ce ridică valoarea totală a finanțării la 134,44 milioane de lei.

Potrivit ANC, cele două apeluri acoperă întregul parcurs al inovării, de la cercetarea aplicativă până la apropierea de piață, facilitând trecerea de la validarea unei idei în laborator la transferul acesteia către mediul economic.

Competiția Proiect Experimental Demonstrativ (PED 2026) este destinată dezvoltării și testării de demonstratoare experimentale pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi ori semnificativ îmbunătățite. Sunt eligibile proiectele care pornesc de la un nivel de maturitate tehnologică TRL 2–3, corespunzător unui concept formulat sau unui demonstrator experimental de laborator, și care urmăresc validarea tehnologiei până la nivelul TRL 3–4.

Proiectele pot fi depuse în toate domeniile prioritare prevăzute de Agenda Strategică de Cercetare și de domeniile naționale de specializare inteligentă, respectiv digitalizare, industrie și spațiu, climă, energie și mobilitate, hrană, bioeconomie, agricultură, biodiversitate și mediu, sănătate, cultură, creativitate și societate incluzivă, precum și securitate civilă.

La competiția PED 2026 pot participa organizații de cercetare publice sau private, în parteneriat cu întreprinderi care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare. Pentru identificarea partenerilor, ANC recomandă utilizarea platformei BrainMap BrokerMap. Finanțarea maximă acordată este de 750.000 de lei pentru fiecare proiect, iar perioada de implementare poate varia între 12 și 24 de luni. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 15 septembrie 2026, ora 16:00.

Cea de-a doua competiție, Proiect de Transfer la Operatorul Economic (PTE 2026), se adresează tehnologiilor care au depășit etapa validării în laborator și sunt pregătite pentru apropierea de mediul industrial. Proiectele trebuie să pornească de la tehnologii aflate la nivelurile de maturitate tehnologică TRL 4–5 și să urmărească demonstrarea funcționalității acestora în condiții relevante pentru mediul industrial, până la nivelul TRL 6.

În cadrul PTE 2026, coordonatorul proiectului trebuie să fie o întreprindere care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare publică sau privată. Din consorțiu pot face parte și alte întreprinderi, cu condiția ca acestea să fie membre ale aceluiași cluster. Un criteriu important al competiției este ca întreprinderile participante să solicite cel puțin 50% din valoarea finanțării publice, măsură care urmărește implicarea directă a mediului economic în dezvoltarea și valorificarea rezultatelor cercetării.

Valoarea maximă a finanțării acordate în cadrul competiției PTE 2026 este de 1,5 milioane de lei pentru fiecare proiect, iar durata de implementare este cuprinsă între 12 și 24 de luni. Cererile de finanțare pot fi depuse până la data de 16 septembrie 2026, ora 16:00.

Evaluarea proiectelor va fi realizată de experți internaționali, în cadrul unui proces competitiv, desfășurat în condiții de anonimat și transparență, cu scopul de a asigura o selecție obiectivă a celor mai valoroase propuneri de finanțare.