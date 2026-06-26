ASF: Tranzacţiile pe SMT depăşesc 192 milioane lei în T1 2026, în creştere cu 44,84%

În primul trimestru al anului 2026, valoarea totală tranzacţionată pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) a depăşit 192 milioane lei, în creştere cu 44,84% faţă de anul precedent. Activitatea a însumat 63.000 de tranzacţii.

Valoarea totală înregistrată pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) în primul trimestru al anului 2026 a depăşit 192 milioane lei, în creştere cu 44,84% comparativ cu valoarea înregistrată aceeaşi perioadă a anului anterior, conform raportului publicat, vineri, de Autoritatea de Supraveghere Finaciară (ASF).

În perioada menţionată au fost derulate pe SMT 63.000 de tranzacţii. Dintr-o perspectivă agregată, în primul trimestru al anului 2026, instrumentele preferate de către investitori pe SMT au fost acţiunile, a căror valoare reprezintă aproximativ 90,15% din valoarea totală tranzacţionată în perioada de referinţă.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2026, pe SMT s-au derulat 60.000 de tranzacţii cu acţiuni, reprezentând o valoare de aproximativ 173 milioane lei. Considerând exclusiv acţiunile, DN Agrar Group este pe primul loc în topul emitenţilor după valoarea tranzacţionată, cu o pondere de aproximativ 23,06% din valoarea totală tranzacţionată pe SMT, iar pe poziţiile următoare se regăsesc Foraj Sonde SA Videle şi Tratament Balnear Buziaş SA cu ponderi de 6,60% şi, respectiv, 6,44% din valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni pe SMT.

Potrivit raportului, primii trei emitenţi cumulează un procent de 36,09% din valoarea tranzacţionată pe SMT şi aproximativ 26,71% din numărul tranzacţiilor efectuate la nivelul trimestrului I al anului 2026.

Din totalul celor 199 companii pentru care au fost efectuate tranzacţii pe SMT în primul trimestru al anului 2026, primele 20 au înregistrat tranzacţii cumulând aproximativ 64,75% din numărul total al tranzacţiilor. Se remarcă faptul că la nivelul acestui prim trimestru al anului 2026 s-a înregistrat o creştere comparativ cu perioada simetrică din anul 2025 atât în termeni de valoare tranzacţionată, cât şi în ceea ce priveşte numărul de tranzacţii specifice acestei secţiuni.

Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT), cunoscut la nivel european sub denumirea de Multilateral Trading Facility (MTF), reprezintă o platformă alternativă de tranzacţionare, operată de o firmă de investiţii sau de un operator de piaţă, precum Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Acesta reuneşte multiple ordine de cumpărare şi vânzare de instrumente financiare ale unor terţe părţi, în baza unor reguli clare, nediscreţionare, care conduc automat la încheierea de contracte.

SMT se caracterizează printr-o flexibilitate sporită, întrucât cerinţele de listare pentru companii sunt mai simple şi mai rapide decât pe pieţele reglementate. Platforma este concepută în special pentru întreprinderi mici şi mijlocii sau pentru companii aflate la început de drum, care urmăresc accesul la finanţare. Un alt avantaj important îl reprezintă costurile reduse, taxele de admitere şi menţinere la tranzacţionare fiind semnificativ mai mici pentru emitenţi.

Tranzacţiile pe SMT se realizează pe baza unor reguli nediscreţionare, prin mecanisme automate, fără intervenţia subiectivă a operatorului de piaţă. Pe această platformă pot fi tranzacţionate acţiuni ale companiilor listate, obligaţiuni corporative, titluri de stat sau produse structurate. Totodată, toţi intermediarii autorizaţi, respectiv brokerii, pot introduce ordine în sistem în numele clienţilor.