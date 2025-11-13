Conform datelor BNR, datoria externă pe termen lung a fost, la 30 septembrie 2025, de 174,027 miliarde euro, reprezentând 78,6% din totalul datoriei externe. Aceasta a înregistrat o creștere de 11,3% față de 31 decembrie 2024. În ceea ce privește datoria externă pe termen scurt, aceasta s-a situat la 47,256 miliarde euro, respectiv 21,4% din total, în creștere ușoară, cu 0,2% față de sfârșitul anului anterior.

În aceeași perioadă, investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 5,647 miliarde euro, comparativ cu 4,964 miliarde euro în primele nouă luni din 2024. Din totalul acestora, participațiile la capital, care includ și profitul reinvestit estimat, au avut o valoare netă de 4,972 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare netă de 675 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți a consemnat un deficit de 22,275 miliarde euro în perioada ianuarie – septembrie 2025, comparativ cu 20,515 miliarde euro în aceeași perioadă a anului precedent. Structura acestuia arată o majorare a deficitului balanței bunurilor cu 843 milioane euro și o creștere a excedentului balanței serviciilor cu 758 milioane euro. Totodată, balanța veniturilor primare a avut un deficit mai mare cu 1,256 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro față de perioada similară din 2024.

„În perioada ianuarie – septembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 15,1% în perioada analizată, comparativ cu 21,5% în anul 2024, indicând o scădere a ponderii plăților aferente datoriilor externe raportate la veniturile din exporturi. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii s-a situat la 6 luni la 30 septembrie 2025, în creștere față de 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

În ceea ce privește gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală prin raportare la rezervele valutare ale BNR, acesta a fost de 103,2% la finalul lunii septembrie 2025, ușor sub nivelul de 103,6% înregistrat la 31 decembrie 2024.