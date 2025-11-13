Darryl Nirenberg, un republican cu o carieră de peste patru decenii în legislație, politici publice și relații internaționale, este noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București.

„Domnul Darryl Nirenberg, din Virginia, va fi numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România”, este anunțul Senatului SUA.

„Darryl Nirenberg este un profesionist cu 40 de ani de experiență, care va susține interesele Americii în România”, a scris președintele SUA, Donald Trump, pe contul său de „Truth Social”.

Darryl Nirenberg este un avocat cu peste 40 de ani de experiență în domeniul politicii externe și al dreptului comercial internațional. Și-a început cariera ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ca membru al personalului profesional al Comisiei pentru agricultură a Senatului. Apoi s-a alăturat personalului Comisiei pentru relații externe a Senatului, unde a lucrat în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției din România, mai întâi ca membru al personalului profesional și, ulterior, ca consilier al minorității și director adjunct al personalului minorității. Și-a încheiat mandatul la Capitol Hill în funcția de șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms, inclusiv în perioada în care senatorul era președinte al Comisiei pentru relații externe.

După o carieră de paisprezece ani ca membru al personalului Senatului, domnul Nirenberg a intrat în sectorul privat, practicând mai întâi la Patton Boggs LLP, unde, după doi ani ca asociat, a devenit partener. După aproape două decenii în cadrul firmei, s-a alăturat Steptoe LLP ca partener, unde practică în prezent. Experiența vastă a domnului Nirenberg în domeniul legislativ și al politicii externe, combinată cu succesul său demonstrat în conducerea echipelor în medii complexe, îl fac un candidat bine calificat pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în România.

Domnul Nirenberg a absolvit cu laude Universitatea Colgate. A obținut diploma de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității George Washington, studiind seral în timp ce lucra în Senat, finanțându-și singur studiile. De două decenii este implicat în sportul pentru tineret, antrenând echipe de baseball pentru tineri.

Domnul Nirenberg a absolvit cu distincție Universitatea Colgate. A obținut diploma de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității George Washington, urmând cursurile serale în timp ce lucra în Senat, finanțându-și singur studiile. De două decenii este implicat în sportul pentru tineret, antrenând echipe de baseball și fotbal pentru copii și adolescenți și făcând parte din consiliile de administrație ale Arlington Little League, Northern Virginia Ice Dogs și Mid-Atlantic Chapter of the Positive Coaching Alliance. De asemenea, este mentor în cadrul programului de dezvoltare antreprenorială Thought into Action al Universității Colgate, potrivit Guvernului SUA.