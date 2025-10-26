Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a spus că PSD va anunța oficial în două-trei zile cine va candida pentru Primăria București și că, deocamdată, aceasta este doar o formalitate. El a menționat că este normal să respectăm colegii și regulile, iar decizia finală va fi luată în cadrul biroului permanent al partidului, probabil marți sau miercuri.

„În următoarele 2-3 zile, lucrul acesta îl va face și Partidul Social Democrat. Este normal să trăim într-o lume în care ne respectăm colegii, respectăm regulile. De aceea, așteptăm cu nerăbdare biroul permanent, probabil că va fi marți sau miercuri, și în interiorul Partidului Social Democrat vom tranșa acest subiect”, a spus Băluță, duminică seară, la Digi24.

Băluță a spus că decizia privind candidatura sa este momentan doar o formalitate și că procesul nu implică alte contracandidați importanți în partid. El a explicat că își bazează candidatura pe rezultate concrete, nu pe jocuri politice, și că experiența sa de 10 ani alături de comunitatea pe care o conduce este cea mai importantă recomandare.

Băluță a menționat că realizările sale împreună cu echipa sa în domenii precum spitale, metrou, școli sau Piața Unirii au crescut nivelul de trai și au schimbat fața Sectorului 4, iar proiectele gestionate în acest timp au adus pentru România peste 5 miliarde de euro în infrastructură.

„Evident, este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm. Pe mine mă recomandă rezultatele pe care le-am obținut împreună cu comunitatea Sectorului 4 și cu echipa mea. Fie că discutăm despre spitale, despre metrou, despre școli sau despre planșeul Unirii, toate sunt obiective care au crescut nivelul de trai și au schimbat complet fața sectorului. Sectorul 4 a reușit, în acești 10 ani, să aducă pentru România – nu doar pentru comunitatea noastră – mai mult de 5 miliarde de euro, gestionând proiecte extrem de importante de infrastructură”, a afirmat Băluță.

Băluță a spus că vede competiția pentru Primăria Capitalei ca un lucru pozitiv și că este bine ca bucureștenii să aibă de ales între candidați valoroși. El a precizat că este important ca fiecare candidat să își prezinte realizările și viziunea pentru oraș.

Băluță a explicat de ce a decis să candideze mai devreme decât plănuia inițial, în loc să aștepte până în 2028. El a spus că, în calitate de medic, se raportează la starea reală a lucrurilor și a considerat că poate ajuta comunitatea bucureștenilor. Principalul său obiectiv este să rezolve problemele orașului și să îl transforme într-un loc mai plăcut, cu mai puțină poluare, locuri de muncă bune și un mediu în care oamenii să se simtă ca acasă.