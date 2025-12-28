Dan Puric a explicat că, în opinia sa, credința a ajuns să fie golită de sensul ei profund. El a relatat că a întâlnit oameni care refuză vindecarea sau schimbarea reală a vieții, deoarece aceasta le-ar afecta modul de subzistență.

Actorul a transmis ideea că, într-o societate în care credința ar fi trăită autentic, omul ar trebui să se ridice moral și spiritual, nu să rămână captiv unui sistem bazat pe cerșeală și dependență, potrivit România TV.

În același context, Puric a subliniat că România este un spațiu amestecat, în care coexistă atât oameni integri, cât și persoane care urmăresc exclusiv beneficii personale.

„De ce nu vă duceți, poate se întâmplă o minune? Răspunsul lor: dacă noi ne facem sănătoși, cum mai cerșim? Eu, dacă cred în Dumnezeu, devin sănătos. Dar șeful zice: dă-mi și mie puțin, doamnă Ursula, domnule președinte. În România lucrurile sunt amestecate. Sunt oameni în servicii și în armată de cea mai bună factură, mai sunt și patrioți.”

În analiza sa, Dan Puric a vorbit despre o lume condusă de obsesia banului. El a susținut că marile puteri urmăresc resursele, iar România se află la o intersecție periculoasă între forțe care doresc conflict și control economic. Actorul a transmis ideea că moartea și suferința nu ating elitele privilegiate, în timp ce oamenii obișnuiți suportă consecințele deciziilor luate de alții.

Puric a atras atenția asupra faptului că există români care nu au ce pune pe masă, copii abandonați în orfelinate și bătrâni uitați în azile. În viziunea sa, adevărata responsabilitate morală este orientarea atenției către cei de jos, acolo unde se află suferința reală. El a afirmat că nefericirea este nu doar ignorată, ci uneori chiar organizată și administrată de sisteme impersonale.

„Țara s-ar duce. Mai vin și papagalii: they are very smart, îi fentează. România stă la o intersecție între monștri. Ăia vor război. Cel mai important în viață e să aveți bani. Moartea nu ajunge în Dubai. Ei stau în resurse. Din România luăm resurse, din Africa luăm resurse.” Lacomul moare cu ochii pe bani. E demența banului. Sunt români care n-au avut ce să pună pe masă. Sunt copii în orfelinate, bătrâni în azile. Întotdeauna uită-te în jos. Acolo e substanța, acolo e unde trebuie să ajuți. E atâta nefericire pe pământ și tu o mai și sistematizezi. De fapt, ei își amână oamenii. Cei de la noi nu sunt oameni politici, trăiesc de la o alegere la alta, din patru în patru ani.”

Dan Puric a explicat că un politician devine om de stat abia în momentul în care se conectează la substanța profundă a poporului. El a susținut că politica actuală este marcată de superficialitate, fiind redusă la calcule electorale pe termen scurt.

Actorul a comparat liderii fără viziune cu muzicieni care repetă mecanic o melodie, fără a înțelege armonia și profunzimea sunetului.

În opinia sa, substanța unui lider nu ține de funcție, ci de capacitatea de a lăsa ceva durabil în urmă. Puric a afirmat că privește cu compasiune clasa politică actuală și că aspirația sa personală este să rămână fidel valorilor lăsate de sfinți și martiri. El a transmis că asumarea suferinței pentru idei este, din perspectiva sa, o onoare, nu o rușine.