Dan Andronic: ICR a devenit un oficiu de voiaj personal
Jurnalistul Dan Andronic scrie că președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, ar fi petrecut peste 330 de zile în deplasări oficiale în timpul mandatului său, vizitând 23 de țări și cheltuind peste 400.000 de lei doar pe diurne și cazare.
Potrivit informațiilor publicate de Evenimentul Zilei, cele 76 de deplasări efectuate ar fi costat, în total, echivalentul a circa 80.000 de euro.
Jurnalistul a menționat că unele deplasări au durat mai mult de zece zile, printre exemple fiind vizitele din 2023 în Mexic, SUA și Franța sau cele din Regatul Unit.
El a afirmat că, în opinia sa, Institutul Cultural Român „a fost luat pe persoană fizică” de actualul președinte și că reorganizarea instituției s-ar face în favoarea soției acestuia, care ar urma să conducă o direcție extinsă.
Andronic a declarat că a cerut ICR să comunice și valoarea totală a biletelor de avion și a cheltuielilor de transport, după ce a constatat că, pentru o deplasare în Polonia și Spania, instituția ar fi oferit sume diferite către publicații diferite – 12.000 de lei într-un caz și 20.000 de lei în altul. El a afirmat că aceste diferențe indică lipsa de transparență și a acuzat instituția că a tergiversat transmiterea informațiilor solicitate în baza Legii 544/2001.
„Deci dacă scrii despre o modul în care sunt cheltuite fondurile publice dai dovadă de o vădită rea-credință! Viziune de instituție capturată de interesele personale ale conducătorului, care se crede de neatins. Din punctul meu de vedere, este evocator faptul că atunci când am cerut niște date banale care se aflau în contabilitatea instituției s-a tergiversat transmiterea lor cât s-a putut de mult. Doar după ce am scris că Liviu Jicman a blocat transmiterea lor, au fost făcute publice.
În ceea ce privește conduita mea profesională orientată spre atacul la persoană și familie, lucrurile sunt clare. Este vorba despre familia Jicman, care se simte atacată. Pentru că așa cum puteți citi în editorialele mele am spus că zilele acestea reorganizarea instituției se face prin transformarea unui departament condus de soția lui Liviu Jicman într-o direcție-mamut. Care urmează să se ocupe finanțările externe, selecția proiectelor, având peste 40 de oameni dintr-un total 180. Cu alte cuvinte, indiferent cine vine președinte la ICR poate să privească liniștit cum Institutul Cultural Jicman își continuă nestingherit activitatea”, mai scrie jurnalistul.
Institutul Cultural Român susține că cifrele vehiculate sunt exagerate
Într-un drept la replică transmis redacției Evenimentul Zilei, Institutul Cultural Român a respins acuzațiile formulate de Dan Andronic. Reprezentanții instituției au afirmat că datele privind deplasările sunt publice și pot fi consultate online, precizând că toate vizitele au avut un „scop profesional clar” și au produs „rezultate concrete pentru reprezentarea culturală a României în străinătate”.
ICR a mai transmis că afirmațiile privind redirecționarea bugetelor destinate reprezentanțelor externe către proiecte interne sunt false. Potrivit instituției, după 2021, fondurile au fost reorientate către programe de diplomație culturală internațională, iar bugetele pentru parteneriate interne au fost reduse de trei ori.
Conducerea ICR a adăugat că procesul de reorganizare criticat de Evenimentul Zilei este o măsură de eficientizare, aprobată de Consiliul de Conducere, și nu are legătură cu interese personale.
Printre obiectivele reformei sunt menționate reducerea funcțiilor de conducere, restructurarea unor posturi de execuție și reorganizarea rețelei institutelor culturale românești din străinătate.
Reacția ICR
Biroul de presă al Institutului Cultural Român a precizat că pe site-ul instituției a fost publicată lista completă a deplasărilor externe ale președintelui Liviu Jicman în perioada 2021–2025, document în care sunt detaliate scopurile, destinațiile și costurile aferente fiecărei vizite oficiale.
„În legătură cu afirmațiile făcute de domnul Dan Andronic în seria de editoriale referitoare la activitatea ICR, publicate în zilele de 25 octombrie, 26 octombrie și 27 octombrie, facem următoarele precizări:
1. Afirmația conform căreia „banii destinați reprezentanțelor ICR din străinătate ar fi fost relocați către programe interne” este falsă. În 2021, când domnul Liviu Jicman a preluat mandatul de președinte, instituția înregistra cel mai mic buget alocat proiectelor internaționale din istoria sa și, în același timp, cea mai mare alocare de fonduri pentru programele desfășurate în țară. Situația a fost corectată prin reducerea, de trei ori, a bugetului dedicat parteneriatelor interne și prin redirecționarea resurselor către proiecte internaționale relevante pentru diplomația culturală românească. În consecință, ICR a devenit un partener activ al manifestărilor culturale importante, organizând secțiuni proprii precum Zilele Filmului Românesc la TIFF, Bursa de spectacole la FITS sau Premiul ICR pentru traducere la FILIT Iași, nu doar un simplu finanțator pasiv, cum se întâmpla anterior.
2. În privința costurilor deplasărilor externe, cifrele vehiculate de autor nu corespund realității, fiind exagerate, după cum se poate vedea din datele prezentate pe site-ul instituției, în secțiunea INFORMĂRI.
https://www.icr.ro/pagini/lista-completa-a-deplasarilor-externe-ale-presedintelui-icr-in-perioada-15-noiembrie-2021-1-octombrie-2025
ICR a răspuns, întotdeauna, cu promptitudine și bună-credință, cererilor de furnizare a informațiilor publice și continuă să răspundă tuturor solicitărilor adresate în baza Legii 544/2001. Fiecare deplasare, pe care o regăsiți în lista publică respectivă, a avut un scop profesional clar, rezultate concrete și beneficii pentru reprezentarea culturală internațională a României.
3. În legătură cu afirmațiile privind reorganizarea ICR, prezentată ca „o urmărire a unor interese personale”, menționăm că acest proces reprezintă încă o măsură de eficientizare și adaptare la contextul bugetar actual. Astfel, Consiliul de Conducere al ICR a primit propunerea de a reforma instituția pe trei direcții:
a) reducerea unor funcții de conducere (a 3-a astfel de măsură adoptată în timpul mandatului președintelui actual, după reducerile din 2022 și 2024);
b) reducerea posturilor de execuție;
c) reorganizarea rețelei institutelor culturale românești din străinătate, cu reducerea numărului de posturi, măsură care poate fi analizată și decisă, conform legii, prin Hotărâre de Guvern.
ICR solicită publicarea integrală a acestui drept la replică, pentru respectarea deontologiei profesionale și informarea corectă a publicului Dumneavoastră, în aceleași condiții de vizibilitate ca materialele publicate în zilele de 25 octombrie, 26 octombrie și 27 octombrie 2025.
Mai mult, președintele ICR va uza de dreptul său de a recurge la măsurile legale împotriva informațiilor false diseminate public cu intenția vădită de a induce în eroare și de a crea în mod intenționat prejudicii de imagine instituției și conducerii acesteia.
Este evocator faptul că autorul, cu vădită rea-credință, a publicat, pe această temă, nu mai puțin de trei articole de tip editorial, în trei zile consecutive, fără a solicita un punct de vedere instituției și fără a verifica informațiile prezentate publicului. Acest fapt indică o conduită profesională orientată spre un atac la persoană și la familie, care reclamă un răspuns adecvat, respectiv acționarea în instanță a domnului Dan Andronic.
Biroul de presă al ICR.”