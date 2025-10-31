Jurnalistul Dan Andronic scrie că președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, ar fi petrecut peste 330 de zile în deplasări oficiale în timpul mandatului său, vizitând 23 de țări și cheltuind peste 400.000 de lei doar pe diurne și cazare.

Potrivit informațiilor publicate de Evenimentul Zilei, cele 76 de deplasări efectuate ar fi costat, în total, echivalentul a circa 80.000 de euro.

Jurnalistul a menționat că unele deplasări au durat mai mult de zece zile, printre exemple fiind vizitele din 2023 în Mexic, SUA și Franța sau cele din Regatul Unit.

El a afirmat că, în opinia sa, Institutul Cultural Român „a fost luat pe persoană fizică” de actualul președinte și că reorganizarea instituției s-ar face în favoarea soției acestuia, care ar urma să conducă o direcție extinsă.

Andronic a declarat că a cerut ICR să comunice și valoarea totală a biletelor de avion și a cheltuielilor de transport, după ce a constatat că, pentru o deplasare în Polonia și Spania, instituția ar fi oferit sume diferite către publicații diferite – 12.000 de lei într-un caz și 20.000 de lei în altul. El a afirmat că aceste diferențe indică lipsa de transparență și a acuzat instituția că a tergiversat transmiterea informațiilor solicitate în baza Legii 544/2001.

„Deci dacă scrii despre o modul în care sunt cheltuite fondurile publice dai dovadă de o vădită rea-credință! Viziune de instituție capturată de interesele personale ale conducătorului, care se crede de neatins. Din punctul meu de vedere, este evocator faptul că atunci când am cerut niște date banale care se aflau în contabilitatea instituției s-a tergiversat transmiterea lor cât s-a putut de mult. Doar după ce am scris că Liviu Jicman a blocat transmiterea lor, au fost făcute publice. În ceea ce privește conduita mea profesională orientată spre atacul la persoană și familie, lucrurile sunt clare. Este vorba despre familia Jicman, care se simte atacată. Pentru că așa cum puteți citi în editorialele mele am spus că zilele acestea reorganizarea instituției se face prin transformarea unui departament condus de soția lui Liviu Jicman într-o direcție-mamut. Care urmează să se ocupe finanțările externe, selecția proiectelor, având peste 40 de oameni dintr-un total 180. Cu alte cuvinte, indiferent cine vine președinte la ICR poate să privească liniștit cum Institutul Cultural Jicman își continuă nestingherit activitatea”, mai scrie jurnalistul.

Într-un drept la replică transmis redacției Evenimentul Zilei, Institutul Cultural Român a respins acuzațiile formulate de Dan Andronic. Reprezentanții instituției au afirmat că datele privind deplasările sunt publice și pot fi consultate online, precizând că toate vizitele au avut un „scop profesional clar” și au produs „rezultate concrete pentru reprezentarea culturală a României în străinătate”.

ICR a mai transmis că afirmațiile privind redirecționarea bugetelor destinate reprezentanțelor externe către proiecte interne sunt false. Potrivit instituției, după 2021, fondurile au fost reorientate către programe de diplomație culturală internațională, iar bugetele pentru parteneriate interne au fost reduse de trei ori.

Conducerea ICR a adăugat că procesul de reorganizare criticat de Evenimentul Zilei este o măsură de eficientizare, aprobată de Consiliul de Conducere, și nu are legătură cu interese personale.

Printre obiectivele reformei sunt menționate reducerea funcțiilor de conducere, restructurarea unor posturi de execuție și reorganizarea rețelei institutelor culturale românești din străinătate.

Biroul de presă al Institutului Cultural Român a precizat că pe site-ul instituției a fost publicată lista completă a deplasărilor externe ale președintelui Liviu Jicman în perioada 2021–2025, document în care sunt detaliate scopurile, destinațiile și costurile aferente fiecărei vizite oficiale.