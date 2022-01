Europarlamentarul Dacian Cioloș consideră că situația din Ucraina este de așa natură încât ar trebui „să ne pregătim pentru ce e mai rău”, inclusiv pentru un conflict armat.

„Din păcate, trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău, și anume pentru un posibil conflict armat, însă cred că soluțiile diplomatice încă sunt posibile. Cred că e în continuare nevoie de efort diplomatic, iar statele UE împreună cu NATO trebuie să arate unitate, fermitate și coerență în mesajele pe care le transmit Moscovei, atât în ceea ce privește capacitatea alianței NATO de a proteja această zonă, flancul estic al NATO, care este la granița cu Ucraina, dar cred că trebuie coerență, claritate și fermitate și în ceea ce privește posibilele consecințe economice față de Rusia”, a declarat eurodeputatul Dacian Cioloș pentru RFI.

Guvernul ar trebui să anunțe public cum se pregătește România

Acesta este de părere că Vladimir Putin ar putea arunca Rusia într-o criză economică majoră dacă pornește un conflict militar în Ucraina.

„Putin va trebui să-și facă bine calculele, pentru că un război pe care-l va declanșa și care va avea încă un impact economic, care se va adăuga crizei provocate de Covid ar putea să-l coste scump, pentru că Putin menține puterea în Rusia prin forță și prin dezinformare. Rusia nu o duce bine din punct de vedere economic, oricât ar vrea Putin să arate cifrele bine, Rusia nu o duce bine și nu cred că are nevoie Putin în Rusia de o criză economică amplificată de un regim aspru al sancțiunilor, care să vină din Occident, susține Cioloș.

Potrivit europarlamentarului, Guvernul ar trebui să spună public în ce măsură se pregătește România în acest context.

„Există îngrijorare pentru România. Guvernul ar trebui să iasă și să spună cum se pregătește România, pentru că suntem stat membru NATO, la granița cu Ucraina”, a mai adăugat Cioloș.

Bogdan Aurescu, despre situația din Ucraina

Pe de altă parte, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, că a dat instrucţiuni misiunilor diplomatice din Ucraina potrivit cărora membrii de familie ai angajaţilor care vor să părăsească ţara pot să facă acest lucru, dar „situaţia de securitate nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic”.

El a afirmat la Digi 24 că, după discuţiile recente de la Bruxelles, a reieşit că niciunul dintre statele membre UE nu a arătat că doreşte să-şi evacueze personalul diplomatic.

„În schimb, am arătat şi eu la rândul meu, deci am spus acest lucru şi am şi dat instrucţiuni în acest sens la misiunile noastre din Ucraina, dacă există membri de familie care doresc să plece, deci tot pe bază voluntară, sunt liberi să o facă. Dar în acest moment, situaţia de securitate nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic”, a spus ministrul.