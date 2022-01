Dacian Cioloș tună și fulgeră, după ce un consilier USR a fost agresat: Este inadmisibil

Joi seara, președintele USR Dacian Cioloș a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care spune că Felicia Ienculescu-Popovici, consilier USR Mogoșoaia, a fost agresată fizic și verbal de consilierul local liberal Valentin Ene și de consilierul local PMP Dinu Gheorghe.

De asemenea, el i-a cerut ministrului Lucian Bode să inițieze o anchetă și să ofere protecție Feliciei Ienculescu-Popovici.

”În această seară, colega mea Felicia Ienculescu-Popovici, consilieră USR Mogoșoaia, a fost agresată verbal și fizic de către consilierii locali Valentin Ene (PNL) și Dinu Gheorghe (PMP).

Îi cer ministrului de Interne Lucian Bode ca instituțiile pe care le conduce nu doar să inițieze o anchetă, ci să-i ofere și protecție colegei noastre. Este inadmisibil ca, sub guvernarea PNL-PSD, fiecare să-și facă dreptate cu pumnul atunci când simte că potlogăriile pe care le pune la cale sunt amenințate prin acțiuni politice făcute cu bună credință”, nota Dacian Cioloș.

Violența politică promovată de AUR

Președintele USR consideră că este inadmisibil ca astfel de acțiuni să existe într-un stat de drept, subliniind că așteaptă o reacție urgentă din partea președinților celor două partide cu privire la comportamentul violent al colegilor lor.

”E inadmisibil să se întâmple asemenea acțiuni într-un stat de drept și, dacă mai există autoritate în acest stat, ea trebuie să se vadă acum.

Aștept o reacție de urgență și de la președinții PNL și PMP cu privire la comportamentul violent, impardonabil, al colegilor lor.

Violența politică promovată de AUR e preluată de PNL și PMP”, a spus Cioloș, pe pagina sa de Facebook.

Consilierul USR Mogoșoaia a depus plângere

Joi seara, reprezentanții USR Mogoșoaia au informat cu privire la ce s-a întâmplat în cadrul unei ședințe din Consiliul Local, în timp ce Felicia Ienculescu-Popovici a anunțat că a depus plângere la poliție.

„Nimeni nu ar trebui să treacă prin aşa ceva. Nimeni nu ar trebui să vină la o simplă şedinţă a comisiei de asistenţă socială din CL şi să aibă parte de ameninţări şi agresiune fizică. Am depus plângere la Poliţie şi voi face tot ce e necesar că nimănui şi mai ales niciunei femei să nu-i fie teamă să ocupe o funcţie publică. Nu mi-e frică, nici vouă să nu vă fie frică când căutaţi dreptatea, când vă faceţi datoria. We shall overcome”, a afirmat Felicia Ienculescu-Popovici.