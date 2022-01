Într-o postare pe pagina personală de Facebook, preşedintele PMP Cristian Diaconescu anunță că a convocat în mod statutar şedinţa CEN a PMP, după ce ”gruparea condusă de domnul Tomac, care în data de 12 ianuarie a încercat, în mod abuziv, preluarea conducerii partidului”.

Cristian Diaconescu: Vă las pe dumneavoastră să trageţi concluziile

El a adăugat că s-a dorit blocarea ”asigurării majorității necesare pentru a putea fi luate măsuri, însă cel mai târziu marți dimineaţă, încălcările grave statutare şi legale în legătură cu adunarea din 12 ianuarie vor face obiectul unor acţiuni în instanţă”.

”Astăzi, a fost convocată, în mod statutar ședința CEN a PMP. Aceeași grupare, condusă de domnul Tomac, care în data de 12 ianuarie a încercat, în mod abuziv, preluarea conducerii partidului, acum vine și amenință pe toate căile membrii CEN, să nu participe la ședința de astăzi. Se încearcă astfel blocarea asigurării majorității necesare pentru a putea fi luate măsuri.

Astăzi, voi supune dezbaterii CEN, întreaga poveste, în detaliu și cu dovezi clare, a acțiunii abuzive din 12 ianuarie, lăsându-vă pe dumneavoastră să trageți concluziile privind “bunele intenții” în ceea ce privește soarta acestui partid.

În egală măsură vă informez că cel mai târziu mâine dimineață, încălcările grave statutare și legale în legătură cu adunarea din 12 ianuarie vor face obiectul unor acțiuni în instanță”, scrie acesta.

Acuzații fără precedent la adresa lui Eugen Tomac

Totodată, el a mai adăugat că nu a putut participa la adunarea din 12 ianuarie în contextul în care nu a fost invitat, deși se afla la sedul PMP. Diaconescu a lansat din nou acuzații dure la adresa lui Eugen Tomac, despre care spune că i-a blocat accesul și a creat o conjunctură neplăcută.

„Nu am putut participa la adunarea din 12 ianuarie, deoarece în primul rând nu am fost invitat, organizatorii acesteia fiind cât se poate de conștienți de ceea ce urmau să facă. Astfel deși mă aflam în sediul PMP, am fost pus în imposibilitatea de a participa la adunare.

În plus, din păcate, domnul Tomac și partenerii săi, au creat o conjunctură neplăcută în care prezența mea ca și Președinte la întâlnire, ar fi transformat automat adunarea într-un Colegiu statutar (ceea ce își și dorea domnul Tomac, îngrijorat și conștient că nu are suficiente semnături pentru demersul său).

Postez acest mesaj aici deoarece pe pagina PMP Oficial domnul Tomac mi-a blocat accesul, în data de 12 ianuarie. Încă o dovadă grăitoare a strategiei abuzive a domniei sale de a îmi bloca căile de comunicare cu dumneavoastră.”, mai scrie Cristian Diaconescu.