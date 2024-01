Fostul premier Dacian Cioloș a dezvăluit, la Prima News, că în 2016 i s-a sugerat să se implice în alegeri și să candideze.

Dacian Cioloș a menționat că, atât USR, cât și PNL i-au cerut să se implice în alegeri și să candideze. El le-a răspuns ambelor partide că, având în vedere angajamentul său anterior de a nu candida, intenționează să-și respecte cuvântul.

A explicat că nu dorea să urmeze exemplul lui Ion Iliescu, care a creat FSN și a promis să fie arbitru și să organizeze primele alegeri libere, dar ulterior a transformat FSN într-un partid.

După evenimentele Revoluției din decembrie 1989, Ion Iliescu a făcut promisiuni privind rolul Frontului Salvării Naționale (FSN) în asigurarea tranziției de la comunism la democrație. Nu s-a angajat, însă, în competiția politică pentru obținerea puterii.

Cu toate acestea, în februarie 1990, FSN a evoluat și a devenit un partid politic, iar în luna mai a aceluiași an, la primele alegeri libere din perioada post-comunistă, Ion Iliescu a câștigat cu un sprijin electoral de 85%, reprezentând FSN.

În noiembrie 2015, Dacian Cioloș a fost numit în funcția de prim-ministru de către președintele Klaus Iohannis. Asta s-a întâmplat în urma demisiei lui Victor Ponta. El luase decizia ca răspuns la tragedia de la Colectiv.

La momentul preluării mandatului, Cioloș și-a luat angajamentul de a rămâne un premier tehnocrat.

În ciuda presiunilor ulterioare din partea PNL, condus atunci de Alina Gorghiu, de a candida pe lista lor la alegerile parlamentare din 2016, Cioloș a respins această solicitare.

În anul 2016, PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a obținut o victorie istorică la alegerile parlamentare. PSD înregistrase un scor de 45%.

În contrast, PNL, care a făcut campanie cu promisiunea că Dacian Cioloș va continua să fie prim-ministru, a obținut doar 20%.

Dacian Cioloș a declarat că, din perspectiva sa, refuzul de a candida pe lista PNL pentru Parlament nu a condus la deteriorarea relației cu președintele Klaus Iohannis.

El a menționat că a menținut o relație decentă cu președintele pentru o perioadă lungă de timp după aceea. Ei au avut schimburi de opinii despre subiecte legate de România și UE.

Totuși, Cioloș a adăugat că nu a mai avut ocazia să discute cu președintele de când s-a format Guvernul Ciucă.

