Europarlamentarul REPER, Dacian Cioloş, a declarat, miercuri, la Strasbourg, că e pregătit pentru alegeri. El ia în calcul atât o candidatură la alegerile europarlamentare, cât şi una la alegerile prezidenţiale, potrivit News.ro. Cioloș a spus că îl interesează proiectul prezidenţial pentru că în contextul actual, rolul preşedintelui în următorii ani va fi unul cheie. El spune că ar încerca să reducă polarizarea și antagonizarea din postura de președinte. Fostul premier a menționat și rolul președintelui la nivel european, pentru că România trebuie să treacă de la un rol de stat european de periferie, la stat cu influență în deciziile care se iau la nivel de UE.

Politicianul îl acuză pe Mircea Geoană că se foloseşte de funcţia de secretar general adjunct al NATO pentru a se promova.

Întrebat ce șanse sunt să deschidă lista REPER la europarlamentare, Cioloş a spus că nu a discutat în cadrul formațiunii. El a precizat că un eventual eșec la europarlamentare nu ar însemna sfârșitul carierei sale politice.

„Eu nu consider că sunt îngropat politic dacă nu mai continui cu un mandat în Parlamentul European. Sunt multe lucruri de făcut. Și sunt alte pârghii prin care se pot face lucruri. Eu vă reamintesc că am intrat în politica de partid abia din 2018. Și înainte am făcut o grămadă de lucruri fără să fiu membru într-un partid. Deci carieră mea de până acum nu-i legată strict de partide politice”, a spus Dacian Cioloș.