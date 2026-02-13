După săptămâni de speculații în presa de specialitate, Dacia Sandriders a confirmat pentru AUTOhebdo că programul competițional de rally-raid va fi închis la sfârșitul sezonului 2026. Ultima apariție a echipei va avea loc în cadrul Abu Dhabi Desert Challenge.

Anunțul clarifică viitorul proiectului Sandrider, lansat ca parte a strategiei Dacia de consolidare a imaginii internaționale prin participarea în competiții extreme.

O purtătoare de cuvânt a companiei a explicat că „iniţial, programul trebuia să se încheie după Dakar 2027, dar (Dacia) nu va mai participa, chiar dacă va lua parte la întregul Campionat de rally-raid (W2RC)” în 2026.

Dacia a participat la două ediții ale Raliului Dakar, competiție considerată una dintre cele mai solicitante din motorsport. Proiectul a atras rapid atenția publicului și a industriei, în special datorită asocierii cu piloți de renume.

Momentul de referință a fost victoria obținută de echipajul Nasser Al-Attiyah – Fabian Lurquin, rezultat care a validat competitivitatea tehnică a modelului Sandrider.

Succesul a reprezentat un salt major pentru brand, tradițional asociat cu segmentul accesibil, nu cu performanța sportivă extremă.

Înainte de retragerea definitivă, Dacia Sandrider va continua participarea în W2RC pe parcursul anului 2026. Calendarul competițional include patru rally-raiduri majore:

-Portugalia – martie

-Argentina – mai

-Maroc – septembrie-octombrie

-Abu Dhabi – noiembrie

Această campanie va marca finalul oficial al implicării Dacia în rally-raid.

Anunțul Dacia coincide cu decizia Alpine de a se retrage din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), tot la finalul anului 2026. Sincronizarea sugerează o recalibrare a priorităților sportive și financiare la nivelul grupului Renault.

Constructorii par să își reevalueze investițiile în competițiile majore, într-un context global marcat de transformări accelerate în industria auto.

Chiar dacă programul rally-raid se apropie de final, participarea la Dakar a adus Dacia o vizibilitate globală semnificativă. Brandul a fost asociat cu performanță, rezistență și tehnologie avansată, elemente rareori legate anterior de marca românească.

Sandrider rămâne unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte sportive din istoria recentă a Dacia.