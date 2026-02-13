Confirmare oficială: Dacia oprește aventura în rally-raid
După săptămâni de speculații în presa de specialitate, Dacia Sandriders a confirmat pentru AUTOhebdo că programul competițional de rally-raid va fi închis la sfârșitul sezonului 2026. Ultima apariție a echipei va avea loc în cadrul Abu Dhabi Desert Challenge.
Anunțul clarifică viitorul proiectului Sandrider, lansat ca parte a strategiei Dacia de consolidare a imaginii internaționale prin participarea în competiții extreme.
O purtătoare de cuvânt a companiei a explicat că „iniţial, programul trebuia să se încheie după Dakar 2027, dar (Dacia) nu va mai participa, chiar dacă va lua parte la întregul Campionat de rally-raid (W2RC)” în 2026.
Două ediții Dakar și un succes important
Dacia a participat la două ediții ale Raliului Dakar, competiție considerată una dintre cele mai solicitante din motorsport. Proiectul a atras rapid atenția publicului și a industriei, în special datorită asocierii cu piloți de renume.
Momentul de referință a fost victoria obținută de echipajul Nasser Al-Attiyah – Fabian Lurquin, rezultat care a validat competitivitatea tehnică a modelului Sandrider.
Succesul a reprezentat un salt major pentru brand, tradițional asociat cu segmentul accesibil, nu cu performanța sportivă extremă.
Ultimul sezon complet în Campionatul Mondial de Rally-Raid
Înainte de retragerea definitivă, Dacia Sandrider va continua participarea în W2RC pe parcursul anului 2026. Calendarul competițional include patru rally-raiduri majore:
-Portugalia – martie
-Argentina – mai
-Maroc – septembrie-octombrie
-Abu Dhabi – noiembrie
Această campanie va marca finalul oficial al implicării Dacia în rally-raid.
Decizia reflectă repoziționarea strategică a grupului Renault
Anunțul Dacia coincide cu decizia Alpine de a se retrage din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), tot la finalul anului 2026. Sincronizarea sugerează o recalibrare a priorităților sportive și financiare la nivelul grupului Renault.
Constructorii par să își reevalueze investițiile în competițiile majore, într-un context global marcat de transformări accelerate în industria auto.
Impact de imagine și moștenire sportivă
Chiar dacă programul rally-raid se apropie de final, participarea la Dakar a adus Dacia o vizibilitate globală semnificativă. Brandul a fost asociat cu performanță, rezistență și tehnologie avansată, elemente rareori legate anterior de marca românească.
Sandrider rămâne unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte sportive din istoria recentă a Dacia.
