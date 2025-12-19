Dacia a anunțat că noul Logan, prezentat în premieră în septembrie 2025, intră într-o etapă nouă de dezvoltare și poate fi comandat în România începând cu data de 19 decembrie.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, prețurile pentru noul model încep de la 14.950 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, echipată cu motorizarea TCe 100 sau Eco-G 120, și pot ajunge până la 18.550 euro (TVA inclus) pentru versiunea Journey cu motorizarea Eco-G 120 și transmisie automată.

Datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), arată că în luna octombrie 2025 Dacia Logan a înregistrat cele mai multe înmatriculări din România, confirmând interesul crescut pentru acest model.

Noul Logan este disponibil în trei niveluri de echipare: Essential, Expression și Journey. Versiunea Essential include echipamente de bază pentru utilizarea zilnică, cu accent pe siguranță și funcționalitate.

Nivelul Expression oferă un plus de confort și tehnologie, incluzând echipamente multimedia moderne, iar Journey este orientat spre confort și călătorii lungi, cu dotări precum aer condiționat automat, tablou de bord digital de 7 inch și jante din aliaj.

În premieră pentru Logan, modelul poate fi echipat cu transmisie automată pe motorizarea Eco-G 120, alături de TCe 100, un motor pe benzină de 1.0 litri și 3 cilindri, care furnizează 100 CP și oferă o agilitate mai mare în utilizarea zilnică.

Eco-G 120 este o motorizare turbo de 1,2 litri, cu 3 cilindri, care generează 120 CP și un cuplu maxim de 200 Nm, având așadar 20 CP mai mult față de generația precedentă.

Noul Logan aduce și o serie de noutăți la nivel de design și tehnologie. Printre acestea se numără un nou sistem multimedia cu ecran de 10,1 inch, instrumentar de bord digital color de 7 inch pentru nivelul Journey, volan cu ergonomie optimizată, Media Nav Live opțional, încărcător wireless pentru smartphone și sisteme avansate de asistență pentru șofer, conforme cu noile reglementări europene.

Alte dotări opționale includ butonul „My Safety” pentru acces rapid la setările sistemelor de asistență, Driving Pack cu faruri automate, cameră multi-view și oglinzi rabatabile electric, precum și accesorii modulare YouClip pentru un plus de funcționalitate la bord.

Gama de culori include cinci nuanțe metalizate și două nemetalizate, iar primele livrări sunt programate pentru primăvara anului 2026.