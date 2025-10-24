Veniturile grupului Renault au crescut cu 6,8% în trimestrul al treilea din 2025, atingând 11,4 miliarde de euro, peste estimările analiștilor de 6,2%. Vânzările totale au urcat cu 9,8%, la 529.486 de vehicule, impulsionate de modelele noi și de activitatea serviciilor financiare, care au compensat slăbiciunea segmentului de vehicule comerciale.

Proporția modelelor noi în totalul vânzărilor a urcat la 30%, față de 28% la începutul anului și 25% la finalul lui 2024.

Directorul financiar Duncan Minto a explicat că performanța a fost sprijinită în special de Dacia Bigster, un SUV compact care a devenit rapid bestseller, iar compania se așteaptă la un impact financiar și mai vizibil în trimestrul al patrulea, notează jurnaliștii agenției Reuters.

Totuși, beneficiul adus de mixul de produse – creșterea generată de vânzarea de modele cu prețuri mai mari – a scăzut sub 1%, față de 3% în prima jumătate a anului, ceea ce analiștii Oddo BHF au catalogat drept „singura dezamăgire” din rezultate.

Acțiunile Renault au oscilat vineri între creștere și scădere, în timp ce piața evalua perspectivele viitoare.

Rezultatele pozitive marchează primul trimestru complet sub conducerea noului director general, Francois Provost, care a preluat funcția în iulie, după plecarea neașteptată a lui Luca de Meo la grupul de lux Kering.

Renault rămâne dependent de piața europeană, un avantaj temporar față de rivalii afectați de tarifele impuse de administrația Trump, dar și o vulnerabilitate în fața stagnării economice a regiunii. În vară, compania a redus prognoza de profit anual, invocând scăderea cererii pentru autoutilitare în Europa și intensificarea concurenței din partea producătorilor chinezi.

Provost mizează pe consolidarea portofoliului de modele, dar și pe menținerea echilibrului între investiții și controlul costurilor. În acest sens, compania intenționează să limiteze cheltuielile de capital și cele de cercetare-dezvoltare la maximum 8% din venituri.

Pentru ultimele luni ale anului, Renault pregătește patru lansări importante, inclusiv noul Clio 6, în timp ce comenzile înregistrează o creștere „cu o singură cifră”. Presiunea asupra prețurilor din Europa se stabilizează sub 2%, un semnal pe care analiștii îl consideră favorabil industriei auto.

Compania și-a reafirmat obiectivele financiare pentru 2025: o marjă operațională de aproximativ 6,5% și un flux de numerar liber între 1 și 1,5 miliarde de euro.

Cu toate acestea, Duncan Minto a admis că mediul economic rămâne „provocator”, iar succesul pe termen lung va depinde de capacitatea de a reduce costurile fără a încetini ritmul inovației.

Pe lângă succesul Bigster, Dacia a prezentat conceptul Hipster, inspirat din mașinile de oraș japoneze, care ar putea deveni un succesor modern al celebrului Lăstun.

Potrivit analistei Rella Suskin de la Morningstar, chiar dacă măsurile de eficientizare vor fi de ajutor, marjele pe termen lung ar putea continua să scadă ușor.