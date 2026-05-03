Datele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) arată că noul cutremur a avut loc la o adâncime de 134,1 kilometri și s-a resimțit în apropierea mai multor orașe importante din regiune.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 50 de kilometri sud de Buzău, 60 de kilometri nord-est de Ploiești, 62 de kilometri est de Brașov, 64 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 71 de kilometri sud de Focșani și 90 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Acesta este unul dintre cele trei cutremure înregistrate în România de la începutul lunii mai, toate având magnitudini cuprinse între 2,4 și 3,1 grade pe scara Richter.

Cel mai puternic seism produs în România în acest an a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut o magnitudine de 4,5.

„În ziua de 03 Mai 2026, la ora 12:14:17 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 134.1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km S de Buzau, 60km NE de Ploiesti, 62km E de Brasov, 64km SE de Sfantu-Gheorghe, 71km S de Focsani, 90km NE de Targoviste”, a informat INCDFP.

Amintim că un cutremur de mică intensitate, cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter, a avut loc și în ziua de 25 aprilie 2026, la ora 09:03:53 (ora României), în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 122,3 kilometri.

Conform datelor seismologice de la momentul respectiv, epicentrul a fost situat în apropierea mai multor orașe, respectiv la 45 de kilometri sud de Focșani, 51 de kilometri sud de Buzău, 72 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 79 de kilometri est de Brașov și 85 de kilometri nord-est de Ploiești.

„În ziua de 25 Aprilie 2026 la ora 09:03:53 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 122.3km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km S de Focsani, 51km S de Buzau, 72km SE de Sfantu-Gheorghe, 79km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti”, a transmis INCDFP la momentul respectiv.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în acest an a avut magnitudinea de 4,5 pe scara Richter și s-a produs în cursul lunii aprilie.