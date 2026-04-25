Un cutremur slab, cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter, s-a produs în data de 25 aprilie 2026, la ora 09:03:53 (ora României), în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 122,3 km.

Potrivit datelor seismologice, epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la 45 km sud de Focșani, 51 km sud de Buzău, 72 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 79 km est de Brașov și 85 km nord-est de Ploiești.

Cel mai puternic seism înregistrat în acest an a avut magnitudinea de 4,5 pe scara Richter și s-a produs anterior, în cursul lunii aprilie.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter a avut loc vineri dimineață, 24 aprilie, în zona marină din largul coastei insulei Creta, Grecia.

Seismul s-a produs la ora locală 06:18, la o adâncime de aproximativ 12 kilometri, iar epicentrul a fost localizat la circa 11,5 kilometri sud-est de orașul de coastă Ierapetra.

La scurt timp după cutremurul principal, regiunea a fost afectată de mai multe replici seismice, autoritățile înregistrând cel puțin șapte, unele cu magnitudini între 3,5 și 3,8.

Mișcarea tectonică a fost resimțită pe o arie extinsă în estul insulei Creta, dar și în zonele învecinate, fiind percepută din Sitia până la Heraklion.

„Cutremurul a fost resimțit în întreaga Creta de Est. Epicentrul a fost la sud de municipiul Ierapetra. A fost activată protecția civilă și suntem în contact cu autoritățile locale pentru a evalua eventualele probleme”, a declarat dimineață viceguvernatorul regional din Lasithi, Giannis Androulakis.

Autoritățile au precizat că monitorizează în continuare situația, subliniind că, deși zona este cunoscută pentru activitatea seismică frecventă, sunt verificate în special clădirile mai vechi pentru eventuale pagube.

Grecia se numără printre cele mai active zone seismice din Europa. Potrivit unui studiu publicat în revista Scientific Data, pe teritoriul țării au fost identificate peste 2.000 de urme ale unor falii active. Arhipelagul elen a fost afectat în ultimii ani de mai multe cutremure, inclusiv un seism de magnitudine 5,3 produs în 2025, care a provocat pagube în nordul țării.