Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs vineri, 24 aprilie, în Creta, Grecia. Epicentrul seismului a fost lângă Ierapetra, la 25 km sud-sud-vest de Goudouras, Lasithi. Adâncimea focală a cutremurului este estimată la 9,7 km. Cutremurul a fost resimțit în mai multe zone din Creta, dar nu au fost raportate pagube materiale sau pierderi umane.

Câteva minute mai târziu, a avut loc un alt cutremur în zonă. Al doilea seism a avut magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter, epicentrul său fiind 27 km sud-sud-est de Zakros.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), pe data de 22 aprilie, s-a produs în apropiere de Coasta de Est a Insulei Honshu, Japonia, un cutremur u magnitudinea de 5.5 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 80km E de Hachinohe.

Pe data de 21 aprilie, s-a produs în regiunea de frontieră AUSTRIA-SLOVENIA un cutremur cu magnitudinea de 3.4 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km E de Ljubljana, 64km S de Maribor, 67km S de Zagreb, 76km S de Sesvete, 91km SE de Klagenfurt am Woerthersee.

Pe data de 20 aprilie, s-a produs în Coasta de Est a Insulei Honshu, Japonia, un cutremur cu magnitudinea de 6.7 grade pe scara Richter, la adâncimea de 15.0km.

Pe data de 19 aprilie, s-a produs în regiunea Insulelor Samoa un cutremur cu magnitudinea de 5.6 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km.

Pe data de 18 aprilie, s-a produs în Marea Molucca un cutremur cu magnitudinea de 5.8 grade pe scara Richter, la adâncimea de 110.0km.

Pe 17 aprilie, s-a produs în Banat, Timiș, un cutremur cu magnitudinea de 2.9 grade pe scara Richter, la adâncimea de 4.6km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 49km S de Timișoara, 57km E de Zrenjanin, 61km S de Reșița, 61km NE de Pancevo, 74km N de Smederevo, 76km NE de Belgrade, 76km NE de Zemun, 97km S de Arad.

Pe 16 aprilie, s-a produs în vestul Turciei un cutremur cu magnitudinea de 3.7 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 60km S de Tavsanli, 80km S de Usak, 94km SE de Mustafakemalpasa, 95km SE de Balikesir, 96km S de Kutahya, 98km NE de Akhisar.