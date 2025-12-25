Cutremur după cutremur în România
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a raportat producerea a două cutremure în România, ambele în zona seismică Vrancea. Primul seism a avut loc pe 25 decembrie 2025, la ora 00:32:44 (ora României), având magnitudinea 2,3 ml și o adâncime de 102,4 km. Mișcarea tectonică a fost înregistrată în apropierea următoarelor orașe: 44 km vest de Focșani, 59 km nord de Buzău, 68 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km est de Brașov și 92 km nord-est de Ploiești.
Potrivit INCDFP, „în ziua de 25 decembrie 2025, la ora 00:32:44, s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur cu magnitudinea 2,3 ml, la adâncimea de 102,4 km, în apropierea orașelor 44 km V de Focșani, 59 km N de Buzău, 68 km E de Sfântu-Gheorghe, 78 km E de Brașov și 92 km NE de Ploiești”.
Cutremur în Vrancea pe 24 decembrie 2025: magnitudine 2,2 și adâncime de 84 km
Al doilea cutremur din perioada sărbătorilor s-a produs pe 24 decembrie 2025, la ora 23:49:24, având magnitudinea de 2,2 ml și o adâncime de 83,9 km. Seismul a fost resimțit în apropierea orașelor: 44 km vest de Focșani, 65 km est de Sfântu Gheorghe, 73 km nord de Buzău, 80 km est de Brașov, 89 km sud de Bacău și 94 km sud-vest de Bârlad.
„În ziua de 24 Decembrie 2025 la ora 23:49:24 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 83.9km.
Cel de-al doilea seism s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km V de Focsani, 65km E de Sfantu-Gheorghe, 73km N de Buzau, 80km E de Brasov, 89km S de Bacau, 94km SV de Barlad”, a transmis INFP.
O reacție adecvată la un cutremur depinde de momentul în care acesta are loc și de locul în care te afli. Iată recomandările generale:
Dacă ești în interior:
-
Rămâi calm și nu ieși imediat afară.
-
Adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete interior rezistent.
-
Protejează-ți capul și gâtul cu brațele sau cu obiecte precum pernă sau geantă.
-
Departează-te de geamuri, oglinzi, mobilier greu sau obiecte care pot cădea.
-
Nu folosi liftul.
Dacă ești în exterior:
-
Stai departe de clădiri, stâlpi, copaci și fire electrice.
-
Găsește un loc deschis unde poți sta fără pericolul obiectelor care cad.
După cutremur:
-
Verifică dacă există răniți și acordă primul ajutor dacă poți.
-
Inspectează locuința pentru scurgeri de gaz, apă sau alte pericole.
-
Fii pregătit pentru replici, care pot fi mai mici, dar tot periculoase.
-
Urmează instrucțiunile autorităților și informațiile oficiale.
