Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a raportat producerea a două cutremure în România, ambele în zona seismică Vrancea. Primul seism a avut loc pe 25 decembrie 2025, la ora 00:32:44 (ora României), având magnitudinea 2,3 ml și o adâncime de 102,4 km. Mișcarea tectonică a fost înregistrată în apropierea următoarelor orașe: 44 km vest de Focșani, 59 km nord de Buzău, 68 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km est de Brașov și 92 km nord-est de Ploiești.

Al doilea cutremur din perioada sărbătorilor s-a produs pe 24 decembrie 2025, la ora 23:49:24, având magnitudinea de 2,2 ml și o adâncime de 83,9 km. Seismul a fost resimțit în apropierea orașelor: 44 km vest de Focșani, 65 km est de Sfântu Gheorghe, 73 km nord de Buzău, 80 km est de Brașov, 89 km sud de Bacău și 94 km sud-vest de Bârlad.

O reacție adecvată la un cutremur depinde de momentul în care acesta are loc și de locul în care te afli. Iată recomandările generale:

Rămâi calm și nu ieși imediat afară.

Adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete interior rezistent.

Protejează-ți capul și gâtul cu brațele sau cu obiecte precum pernă sau geantă.

Departează-te de geamuri, oglinzi, mobilier greu sau obiecte care pot cădea.

Nu folosi liftul.

Stai departe de clădiri, stâlpi, copaci și fire electrice.

Găsește un loc deschis unde poți sta fără pericolul obiectelor care cad.

Verifică dacă există răniți și acordă primul ajutor dacă poți.

Inspectează locuința pentru scurgeri de gaz, apă sau alte pericole .

Fii pregătit pentru replici , care pot fi mai mici, dar tot periculoase.

Urmează instrucțiunile autorităților și informațiile oficiale.