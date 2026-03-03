Potrivit cursului oficial anunțat de BNR, leul a pierdut peste cinci bani în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,3940 lei. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 noiembrie 2025 până în prezent, semn al consolidării monedei americane pe fondul tensiunilor internaționale și al aversiunii la risc din piețele financiare.

Evoluția vine într-un context extern marcat de incertitudini geopolitice și fluctuații puternice pe piețele de energie, factori care determină investitorii să se orienteze către active considerate mai sigure, precum dolarul.

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu lira sterlină, care a ajuns la 5,8431 lei, în creștere cu peste doi bani față de ședința precedentă.

În ceea ce privește moneda unică europeană, euro a fost cotat la 5,0981 lei, în ușoară creștere. Nivelul rămâne aproape de pragul psihologic de 5,10 lei, ceea ce menține presiunea asupra importurilor și asupra prețurilor exprimate în euro.

Singura evoluție favorabilă leului s-a înregistrat în raport cu francul elvețian, unde moneda națională a câștigat peste trei bani. Francul a fost stabilit la 5,5873 lei.

Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur a înregistrat o scădere importantă. BNR a anunțat un preț de 741,4095 lei pentru un gram de aur, cu aproape 10,7 lei mai puțin față de ziua precedentă.

Corecția vine după perioade de creșteri accelerate, aurul rămânând însă la un nivel ridicat în comparație cu media ultimilor ani.

În același timp, indicele ROBOR la 3 luni a continuat să urce. Rata de referință a fost stabilită la 5,76%, în creștere cu 0,17 puncte procentuale față de nivelul din 2 martie 2026.

Conform explicațiilor oferite de BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referinţă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele este calculat zilnic ca medie aritmetică a cotațiilor oferite de zece bănci selectate de banca centrală.

Creșterea ROBOR la 3 luni are efect direct asupra creditelor în lei cu dobândă variabilă, fiind un reper utilizat în calculul ratelor pentru numeroși debitori persoane fizice și companii.