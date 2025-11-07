Cum se schimbă comunicarea în 2026? AI, angajați mobili și presiunea pentru sustenabilitate

Pe măsură ce 2026 se apropie, comunicarea în România se află într-un punct de cotitură. Inteligența artificială promite să transforme modul în care presa și agențiile de PR produc și distribuie informația, însă ridică semne de întrebare legate de credibilitate și corectitudine. În același timp, creșterea angajaților mobili impune o abordare „mobile-first” a comunicării interne.

În acest context, Capital.ro a realizat un interviu cu V+O Communication România, agenție multiplu premiată și catalizator al comunicării locale din 2006, parte a V+O Group, lider de piață în sud-estul Europei.

PR-ul viitorului va pune un accent și mai mare pe crearea de narațiuni care reflectă valorile reale ale organizației, pe comunicarea deschisă, chiar și în situații de criză, construind încredere pe termen lung, respectiv pe demonstrarea angajamentului prin fapte tangibile. În presă, tentația utilizării instrumentelor AI pentru a redacta știri și articole va trebui respinsă, din două motive: În primul rând, utilizarea AI de către jurnaliști la mai mult decât cercetare și creare de background va crește șansele eliminării locurilor lor de muncă. În al doilea rând, motoarele de căutare folosesc deja filtre care identifică și descalifică website-urile care folosesc conținut generat integral sau parțial cu AI fără a-l declara.

Rezultatele generate de AI vor deveni mainstream și vor înlocui în mare măsură rezultatele organice sau sponsorizate din Google search. Consumatorii vor solicita din ce în ce mai mult instrumentelor AI rezumate și review-uri, recomandări și credențiale. Problema este că aceste rezumate NU specifică nicăieri sursele pe baza cărora au fost editate. Website-urile de știri măcar menționează sursele, rezumatele generate de AI sunt livrate cu titlu absolut, dar există riscul să nu fie adevărate, integral sau parțial.

Publicul trebuie educat, media trebuie să se întoarcă la rolul istoric de a informa și educa, nu doar a „întreține atenția”. Chiar dacă pare mai ușor să produci conținut rapid, cu audiențe mai mari pe termen scurt, această strategie este pierzătoare în absența creării unui public educat și consumator de conținut de calitate. Plus că niciun instrument AI nu poate depăși mintea omenească la capitolul imaginație.

Comunicarea internă va deveni mobile-first pentru că tot mai mulți angajați sunt utilizatori fervenți ai aplicațiilor mobile de mesagerie în detrimentul e-mail-ului. De fapt, lucrătorilor din Generația Z le displac în mod activ e-mailurile, 40% dintre aceștia afirmând că e-mailul le restricționează capacitatea de a-și arăta personalitatea la locul de muncă. Comunicarea internă trebuie „să ajungă la oameni acolo unde se află” și asta înseamnă din ce în ce mai mult pe smartphone-uri, tablete și prin intermediul aplicațiilor mobile, pentru că funcțiile mobile first (aplicații mobile, comunicare nativă mobilă) fac parte din experiența digitală în evoluție a angajaților, mai ales a celor din Gen Z, care vor reprezenta în 2030 aproximativ 30% din forța de muncă.

Deși suntem deja într-o tendință de răcire a economiei, companiile vor fi nevoite să considere tot mai mult sustenabilitatea ca parte a strategiei de afaceri. Sustenabilitatea va însemna un efort financiar imediat cu impact asupra profitabilității, dar cu câștiguri pe termen mediu și lung. Sub presiunea activiștilor, companiile își vor repoziționa treptat ciclurile de viață ale produselor către un model de tip 3R – „Reparare, Reutilizare, Reciclare”. Pe de altă parte, vorbind de activism, apare și un fenomen în creștere – Activismul CEO – în care liderii de afaceri seniori vorbesc public despre probleme sociale care nu sunt neapărat direct legate de operațiunile de bază ale companiei, dar se pot lega de probleme ESG mai largi și de așteptările consumatorilor și angajaților de la companii.

