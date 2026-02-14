Tot mai mulți tineri visează să se mute în Japonia, fie pentru o experiență de câțiva ani, fie pentru a-și construi o viață pe termen lung.

Însă entuziasmul nu este suficient. Mutarea într-o altă țară presupune planificare financiară, alegerea vizei potrivite, găsirea unei locuințe și adaptarea la un sistem administrativ diferit.

Iată un ghid clar, structurat în trei etape esențiale: pregătirea înainte de plecare, primele săptămâni după sosire și pașii necesari pentru a te integra și a avea succes pe termen lung.

Primul pas este să îți clarifici scopul:

Vrei să te stabilești definitiv?

Îți dorești doar o experiență de 1–2 ani?

Vrei să studiezi, să lucrezi remote sau să îți deschizi o afacere?

Răspunsul la aceste întrebări determină tipul de viză, bugetul necesar și nivelul de pregătire lingvistică.

Din punct de vedere financiar, costurile pentru mutarea în Japonia sunt adesea subestimate. Deși chiria lunară poate fi mai accesibilă decât în unele orașe occidentale, cheltuielile inițiale sunt ridicate.

La semnarea contractului de închiriere se pot plăti echivalentul a patru până la șase luni de chirie în avans, incluzând garanția, taxa agenției imobiliare și alte costuri administrative, precum:

Garanție

Taxă agenție

„Key money” (cadou pentru proprietar)

Asigurare

Taxe administrative

Este recomandat un fond minim de aproximativ 4.200 de euro (aproximativ 21.400 de lei) pentru început, mai ales dacă există deja un loc de muncă asigurat.

Nivelul de engleză în Japonia este scăzut comparativ cu alte țări dezvoltate, iar integrarea fără cunoștințe de japoneză este dificilă.

Pentru o mutare pe termen lung, este recomandat cel puțin nivelul JLPT N3 înainte de plecare. Pentru o ședere temporară, N5–N4 poate fi suficient pentru situații de bază, însă progresul real necesită studiu constant.

Cunoașterea limbii oferă și avantaje profesionale, deoarece angajații bilingvi sunt mai bine plătiți și au acces la oportunități mai bune.

Mutarea legală în Japonia presupune obținerea unei vize. Cele mai frecvente opțiuni sunt:

Viză de muncă

Necesită un contract cu o companie japoneză care devine sponsorul tău. Este cea mai stabilă variantă pentru cei care vor să se stabilească pe termen lung.

Viză de student

Potrivită pentru cei care urmează cursuri universitare sau școli de limbă japoneză. Mulți studenți fac ulterior tranziția către viză de muncă.

Working Holiday

Disponibilă pentru tineri (de regulă sub 30 de ani), permite ședere temporară și muncă part-time.

Viză pentru activități culturale – pentru arte tradiționale sau discipline specifice.

Viză Digital Nomad (introdusă recent)

Permite muncă remote din Japonia, însă impune condiții stricte de venit și durată limitată de ședere.

Viză de soț/soție al unui cetățean japonez

Viză Business Management – pentru antreprenori. Destinată celor care vor să deschidă o firmă în Japonia, cu cerințe financiare consistente.

În majoritatea cazurilor, este necesar un Certificat de Eligibilitate (COE) emis printr-un sponsor din Japonia, urmat de depunerea dosarului la consulat.

Cetățenii români au posibilitatea de a călători în Japonia fără viză pentru perioade de până la 90 de zile, dacă scopul călătoriei este turistic, de afaceri, participarea la conferințe sau vizitarea rudelor și prietenilor, cu condiția ca activitățile să nu fie remunerate.

Această durată se aplică atât pentru șederi consecutive, cât și pentru perioade cumulate în termen de șase luni de la prima intrare în țară. Este obligatoriu ca pașaportul să fie valabil pe întreaga perioadă a șederii.

Sharehouse – mai ieftin, ideal pentru socializare.

Apartament tip “apato” – standard.

“Manshon” – variantă mai modernă, cu izolație și securitate mai bună.

Sistemul japonez de compartimentare folosește termeni precum:

1R (one room)

1K (cameră + bucătărie separată)

1LDK (dormitor + living + dining + bucătărie)

Este recomandat să rezervi locuința înainte de sosire, deoarece multe formalități necesită o adresă oficială.

La intrarea în Japonia, primești cardul de rezident. În maximum 14 zile trebuie să îți înregistrezi adresa la primărie și să aplici pentru asigurare medicală (dacă angajatorul nu se ocupă de aceasta).

Va trebui să activezi:

Gazul (necesită programare)

Internetul (poate dura câteva săptămâni)

Contractul de telefonie mobilă

Un SIM temporar este util imediat după aterizare.

Pentru deschiderea unui cont bancar este necesar un număr de telefon japonez și un „hanko” – ștampila personală folosită în locul semnăturii.

Adaptarea pe termen lung nu depinde doar de documente și stabilitate financiară, ci și de integrarea într-o comunitate. Participarea la evenimente locale, implicarea în activități sportive sau culturale și respectarea normelor sociale contribuie la o experiență pozitivă. Japonia este o societate care pune accent pe reguli și armonie socială, iar respectul față de cultura locală este esențial.