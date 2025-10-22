A paria informat nu înseamnă să mizezi pe intuiție. E recomandat să ții cont de anumite aspecte în analiza evenimentelor pe care mizezi. Printre sfaturile pe care le poți lua în calcul sunt următoarele:

Ține cont de forma de moment a echipelor / sportivilor

Ia în calcul istoricul întâlnirilor precedente

Ține cont că anumite echipe se pot descurca mai bine pe teren propriu și mai slab în deplasare

Nu ignora alte aspecte importante precum absența unor jucători și suspendarea antrenorilor

Folosirea statisticii nu îți garantează rezultate pozitive, dar te poate ajuta. Este, fără doar și poate, mai probabil ca o echipă care s-a impus în 9 din ultimele 10 meciuri să câștige din nou, decât una care a făcut asta doar de 3 ori.

Analiza evenimentelor poate consuma timp important, motiv pentru care te poți folosi de instrumentele bazate pe Inteligența Artificială. Pe site-ul de pariuri topbet.ro (L1254520W001667 ONJN) găsești ponturi bazate pe Inteligența Artificială pentru evenimente din fotbal, tenis, baschet și așa mai departe.

Acestea au la bază strict date statistice și probabilități de reușită. Nu uita să treci aceste ponturi prin filtrul gândirii tale înainte să mizezi pe ele și să fii mereu responsabil.

Verificând paginile de statistici ale unor confruntări, vei avea la dispoziție numeroase date. Nu toate sunt, întotdeauna, la fel de utile. O echipă poate că a avut o serie de 5 victorii la rând, dar a întâlnit doar adversare aflate în partea de jos a clasamentului. În acest caz, verifică și cum s-a descurcat respectiva echipă în duelurile cu grupările mai bune, dacă întâlnește o adversară pe măsură.

În cazul istoricului meciurilor precedente, e bine să ții cont și de alte aspecte importante: cât de mult s-au schimbat loturile acestora de la ultimele confruntări? Mai ales dacă în lotul echipelor s-au înregistrat multe modificări, s-ar putea ca acest aspect să nu mai conteze la fel de tare.

În privința statisticilor bazate pe cartonașe, în acestea poți avea încredere. Dacă o echipă are un joc dur și este predispusă să primească multe cartonașe, acest lucru se poate întâmpla indiferent de adversar. Spre exemplu, în România, FCSB este o echipă predispusă să primească multe cartonașe galbene pentru proteste.

În cazul statisticilor pe cornere, acestea pot să nu aibă o relevanță mare în anumite meciuri. Spre exemplu, dacă o echipă deschide repede scorul într-un derby, ar putea să nu mai atace la fel de mult în continuare și să nu mai aibă la fel de multe cornere. Tocmai din acest motiv, unii pariori aleg să joace pe cornere live pentru a vedea desfășurarea realistă a evenimentului.

Atunci când folosești statistica în analiza evenimentelor, tinzi să transformi această activitate în una mai rațională și mai calculată. Fără să analizezi datele cu atenție, s-ar putea ca anumite aspecte să îți scape, ceea ce ar fi neplăcut pentru oricine.

Atenție: Riscurile nu sunt eliminate, oricât de bine ai analiza un eveniment, dar probabilitatea va crește în cazul în care ești mai informat.

În plus, în ultimii ani, apariția unor instrumente bazate pe Inteligența Artificială ușurează munca de analiză a unor evenimente. Sunt servicii specializate care prezintă date statistice și calculează probabilitățile de reușită. Fără să garanteze un câștig, ele reprezintă o soluție care nu puțini jucători apelează, deoarece și-a demonstrat utilitatea.