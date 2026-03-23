Pachetul de 10 măsuri pentru criza petrolului propus de AEI este construit pe trei realități economice majore: creșterea și volatilitatea prețului țițeiului, nivelul ridicat al motorinei în România și spațiul fiscal limitat al statului. În aceste condiții, organizația recomandă explicit evitarea plafonării generale a prețurilor la pompă și orientarea către măsuri punctuale.

Potrivit analizei AEI, cotațiile petrolului ar putea urca în intervalul 120–200 USD/baril în următoarele luni, în funcție de evoluțiile geopolitice, în timp ce motorina a ajuns la 9,91 lei/litru la 22 martie 2026. În paralel, deficitul bugetar ridicat reduce capacitatea statului de a susține intervenții extinse.

Prima măsură propusă este introducerea unui mecanism temporar de compensare pentru transportul rutier de marfă, agricultură și distribuția de alimente, activat doar dacă prețul depășește un anumit prag pentru o perioadă determinată. AEI consideră că această intervenție lovește direct în zonele unde costul combustibilului se transmite rapid în prețurile finale, reducând riscul de scumpiri în lanț.

În același timp, organizația propune acordarea de ajutoare directe pentru gospodăriile vulnerabile, în special pentru populația din mediul rural și navetiștii cu venituri reduse. Eligibilitatea ar urma să fie stabilită în funcție de venit, acces la transport și distanța de deplasare, astfel încât sprijinul să fie concentrat asupra celor mai afectați.

O altă măsură inclusă în pachet este reducerea temporară și limitată a accizei, dar doar în situații de șoc sever și pentru perioade scurte. AEI subliniază că o astfel de intervenție trebuie utilizată cu prudență, din cauza impactului bugetar ridicat.

De asemenea, se propune crearea unui stoc operațional de motorină destinat serviciilor esențiale, precum ambulanțe, pompieri sau transport public, pentru a crește reziliența în condiții de volatilitate ridicată a pieței.

Un al doilea set de măsuri din planul AEI vizează stabilizarea economică prin creșterea eficienței și susținerea lichidității companiilor afectate de scumpirea combustibilului.

Organizația propune programe accelerate pentru reducerea consumului de motorină în firme, inclusiv prin digitalizarea rutelor, utilizarea sistemelor telematice, instruirea în eco-driving și optimizarea încărcării transporturilor. Estimările indică o posibilă reducere a consumului de combustibil cu aproximativ 9,5%, cu efecte pe termen lung asupra competitivității.

În paralel, AEI recomandă accelerarea rambursării TVA și a plăților statului către firmele din transport și agricultură. În contextul creșterii prețurilor la combustibil, lipsa lichidității este considerată un risc major pentru aceste sectoare, iar reducerea termenelor de plată ar putea preveni blocajele financiare.

Totodată, contractele publice din domenii precum transportul public, salubritatea sau lucrările de infrastructură ar trebui să includă clauze standard de ajustare în funcție de prețul motorinei, pentru a evita renegocieri frecvente și dezechilibre contractuale.

AEI atrage atenția că plafonarea generală a prețului motorinei nu reprezintă o soluție sustenabilă, din cauza costurilor bugetare ridicate și a riscurilor de distorsiune a pieței. O astfel de măsură ar putea genera inclusiv probleme de aprovizionare.

Pe termen mediu, organizația propune accelerarea electrificării transportului urban, inclusiv prin introducerea de autobuze electrice și dezvoltarea infrastructurii de încărcare, precum și stimularea transportului feroviar și intermodal. Aceste măsuri ar putea reduce consumul de combustibil cu aproximativ 5%.

Analiza AEI include trei scenarii de evoluție, în funcție de nivelul prețului motorinei și impactul asupra economiei.