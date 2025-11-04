Profesorul Cristian Socol afirmă că actualul ministru al Economiei se concentrează mai mult pe vizibilitatea personală decât pe măsuri concrete de sprijin pentru economia reală. În opinia sa, o parte semnificativă dintre realizările promovate public ca succese ale mandatului actual provin, de fapt, din inițiativele foștilor miniștri.

El oferă ca exemplu investiția germană în fabrica de pulberi, un proiect de anvergură care a fost inițiat și derulat anterior, dar care este acum prezentat drept un rezultat al conducerii actuale. De asemenea, profesorul menționează Programul StartUp Nation, lansat pentru susținerea antreprenorilor la început de drum, continuat fără modificări semnificative și utilizat ca argument de performanță de către minister.

„Ministrul Economiei este preocupat mai degrabă de propria imagine decât de implementarea unor idei de stimulare a economiei reale, lăudându-se cu programe și investiții finalizate de foștii miniștri ai economiei (vezi investiția germană în fabrica de pulberi și Programul StartUp Nation)”, a scris Cristian Socol.

Analiza sa sugerează că lipsa unor noi politici industriale și absența unor programe inovatoare de investiții publice reprezintă o frână pentru dezvoltarea economică. Într-un context în care sectorul industrial traversează o perioadă dificilă, lipsa acțiunilor concrete devine o problemă majoră pentru competitivitate.

Datele publicate recent de Institutul Național de Statistică arată o evoluție nefavorabilă a producției industriale și o accelerare a creșterii prețurilor de producție. Situația indică un dezechilibru între costuri și productivitate, care afectează tot mai mult companiile locale, în special cele orientate spre export.

În luna septembrie 2025, prețurile producției industriale pe total — piața internă și piața externă — au crescut cu 0,9% față de luna august 2025. Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creșterea a fost de 6,1%, potrivit datelor oficiale.

Această evoluție arată o tendință persistentă de creștere a costurilor de producție, influențată de prețurile energiei, de scumpirea materiilor prime și de presiunile salariale. În lipsa unor măsuri de sprijin pentru investiții și modernizarea industriei, firmele românești întâmpină dificultăți în menținerea competitivității pe piețele internaționale.

Profesorul Cristian Socol subliniază că degradarea performanței industriale nu este doar o chestiune statistică, ci are efecte directe asupra economiei reale. Scăderea producției afectează lanțurile de aprovizionare, reduce exporturile și, implicit, încasările bugetare.

„Producția industrială este în cădere liberă iar prețurile producției industriale au crescut puternic, atât pe piața internă cât și pe piața externă”, se arată în analiza sa.

Economistul atrage atenția că România riscă să piardă teren față de alte economii din regiune, care aplică politici mai active de sprijin pentru industrie și inovare. În absența unei strategii coerente, costurile cresc mai repede decât productivitatea, iar acest lucru reduce capacitatea firmelor de a concura eficient.

Conform raportului oficial, tendința de creștere a prețurilor de producție industrială continuă pentru a șaptea lună consecutivă, accentuând presiunea asupra sectoarelor manufacturiere.

„EVOLUȚIA PREȚURILOR PRODUCȚIEI INDUSTRIALE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2025:

▪ În luna septembrie 2025, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,9% faţă de luna august 2025.

▪ În luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%”, se arată în documentul INS.

Creșterea continuă a costurilor de producție indică o presiune inflaționistă suplimentară care ar putea fi transmisă către prețurile de consum. În lipsa unei politici industriale orientate spre productivitate și inovare, România riscă să își reducă și mai mult competitivitatea externă, în ciuda potențialului ridicat al sectorului manufacturier.