Cristela Georgescu subliniază că mesajele ei publice au avut întotdeauna rolul de a sprijini înțelegerea corectă și responsabilă a sănătății. De-a lungul anilor, nu a susținut vânzarea de produse sau metode dubioase, nu a încurajat soluțiile rapide pentru sănătate sau slăbit și nu a acceptat să participe la campanii publicitare plătite.

De asemenea, ea menționează într-o postare realizată pe Facebook că a refuzat constant promovarea unor practici care pot induce în eroare și că și-a construit reputația încă din 2009 pe baza consecvenței și integrității în fața comunității de mame care îi urmărește activitatea. Precizează că nici credibilitatea, nici principiile ei nu au fost vreodată de vânzare.

În mesajul său public, Cristela Georgescu le recomandă oamenilor să trateze cu maximă prudență materialele care îi folosesc numele sau imaginea în scopuri comerciale. Îi avertizează să nu achiziționeze produse promovate în numele ei și să nu ofere date personale, bancare, fotografii de acte sau orice alte informații sensibile, deoarece astfel de înșelătorii urmăresc adesea obținerea de bani sau furtul de identitate. Ea îndeamnă la raportarea conținutului fals ori de câte ori acesta este întâlnit și la verificarea sursei înainte de distribuirea sau urmarea unor astfel de mesaje.

„DEZMINȚIRE OFICIALĂ Am fost atenționată în ultimele zile despre reclame (imagini și videoclipuri) care mă prezintă insistent promovând diverse produse medicale, soluții pentru slăbit sau „tratamente miraculoase”. Toate aceste materiale sunt FALSE! Adică – FRAUDE. 𝑺𝒖𝒏𝒕 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒇𝒂̆𝒓𝒂̆ 𝒂𝒄𝒐𝒓𝒅𝒖𝒍 𝒔𝒂𝒖 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒎𝒆𝒂, 𝒇𝒐𝒍𝒐𝒔𝒊𝒏𝒅 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕̦𝒂̆ 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍𝒂̆, 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒂 𝒖𝒏𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒊 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆. Poziția mea publică a fost dintotdeauna: sprijinirea înțelegerii corecte și responsabile a sănătății. Nu am încurajat și nici nu am susținut vreodata comercializarea unor soluții „hocus-pocus” pentru sănătate/slăbire și nu am participat nici în trecut, nici în prezent, la campanii publicitare plătite, am refuzat să promovez produse sau metode care pot fi în orice fel înșelătoare. Reputația mea în fața comunității de mame care îmi urmărește activitatea încă din 2009 se datorează consecvenței acestei atitudini. Sufletul meu si credibilitatea pe care am construit-o în toți acești ani nu au fost niciodată de vânzare”, a scris aceasta pe Facebook.

Cristela Georgescu precizează că orice comunicare oficială din partea ei este transmisă exclusiv prin canalele personale deschise din 2009, respectiv paginile oficiale de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și site-ul său, fără intermediari.

Ea atrage atenția că aparențele pot fi înșelătoare și amintește că nu toate materialele care par oficiale sunt autentice, iar adevărul nu este întotdeauna prezentat prin canale oficiale. În încheiere, își exprimă recunoștința față de comunitatea care o urmărește.