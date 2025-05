Crin Antonescu a transmis public o reacție după rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale. Acesta a afirmat că își asumă pierderea și nu intenționează să susțină candidatura lui Nicușor Dan în turul al doilea. Mesajul său exprimă clar o delimitare de coalițiile de moment și de direcția propusă de actualii candidați rămași în cursă.

Fostul lider liberal, Crin Antonescu, a transmis un mesaj public care zdruncină serios alianța formată în jurul ideii de „unitate pentru salvarea țării”.

Într-o postare publicată miercuri seară, pe 7 mai, politicianul a anunțat că nu se raliază în spatele lui Nicușor Dan, candidatul care a reușit să îl depășească cu un scor foarte strâns în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Crin Antonescu a lăsat de înțeles că nu va vota cu Nicușor Dan în turul doi. De asemenea, el a criticat în termeni duri ideea de „mobilizare generală” și „salvare națională” alături de figuri precum Băsescu, Pleșu sau susținătorii lozincii „m**e PSD”.

În mesajul public, Crin Antonescu admite înfrângerea din turul întâi și își asumă responsabilitatea în fața alegătorilor.

Totuși, el aduce în discuție existența unor trădări și indică faptul că unele voturi din propriul partid ar fi fost direcționate către Nicușor Dan. Aluzia pare să vizeze cazul Clujului, unde anumite filiale ar fi favorizat discret candidatul concurent.

„Gata. Istoria e alertă. Toată suflarea e mobilizată pentru turul 2. Normal.

Pentru voi, cei câțiva cărora vă lipsesc, câteva gânduri.

1. Alegerile, în turul 1, le-am pierdut eu. Am spus – și eu nu îmi schimb principiile de la un tur la altul – că alegerile le vom câștiga împreună (coaliție, partide etc.) sau le voi pierde singur. Zis și făcut. Eu am pierdut alegerile. Nu mai căutați trădări, incapacitate de mobilizare etc. Au fost, desigur.

Dar, la capătul zilei, atât le-am spus eu românilor: ceva mai puțin decât Nicușor Dan.

Nu știu câte din voturile pentru mine au fost pentru că așa au zis PSD, PNL, UDMR. Nu știu câte voturi aș fi luat dacă nu eram împreună cu amintiții. Eu vorbesc aici cu cei care m-au votat pe mine, cel care am fost și sunt. Cei care știu că eram singurul candidat din afara “sistemului”, orice accepțiune i-am da”, a scris fostul candidat al alianței.