Cu proiecte livrate în 12 țări de pe 4 continente și o echipă de peste 400 de specialiști, ENEVO funcționează ca un veritabil one-stop shop pentru proiecte complexe de energie, automatizări industriale și securitate cibernetică.

„În 2024 l-am încheiat în jur de 83 de milioane de euro… anul acesta depășim 135 de milioane de euro,” spune Răzvan Copoiu. Ritmul e dublat de organizare: „Aduc și eu partea mea de rigoare corporatistă… să ducem în spate procesele și structura, ca să nu existe niciun impediment în creștere.”

Evoluția companiei a fost marcată de adaptabilitate și inovație: „Fiecare an, compania s-a reinventat și a găsit noi metode de creștere. Astăzi, suntem contractor general pe fotovoltaice și baterii și nu comparăm mere cu pere – ne uităm la cifra de afaceri din regenerabile, acolo suntem cei mai mari.”

Privind spre viitor, viziunea e clară: „Vedem câteva sute de milioane în 2–3 ani… poate ajungem la un miliard. Dar creșterea trebuie susținută de oameni și capabilități.” Iar expansiunea internațională rămâne direcția strategică: „Lucrăm deja în 12 țări, pe 4 continente… România rămâne pivot (circa 80%), dar vrem 50/50 România–extern.”

Printre proiectele-reper se numără CEF Teiuș – un parc fotovoltaic de aproximativ 70 MW, „cu trackere care cresc eficiența cu 25%” – și Helios Arad, „un proiect foarte mare, despre care veți auzi curând.”

Obiectivele financiare sunt ferme: „Ținta noastră de profit este peste 10%. E singurul mod de a fi bancabil – băncile au criterii clare.” În spatele cifrelor stă o echipă în plină expansiune: „Am trecut de la sub 100 la peste 400 de oameni în doar un an și jumătate.”

Rețeta succesului? „Unu: îți pui o țintă. Doi: trebuie neapărat să fii agil. Noi gândim mereu două-trei poziții înainte, ca să fim cu un pas în fața pieței.