Creșterea IRCC la 6,06% a majorat semnificativ costul creditelor pentru români. De exemplu, pentru un credit ipotecar de 500.000 de lei, venitul minim necesar pentru menținerea aceluiași grad de îndatorare a crescut cu aproape 450 de lei față de trimestrul anterior.

Băncile mențin aceleași limite maxime de îndatorare – 40%, 45% sau 55%, în funcție de tipul creditului. Astfel, majorarea IRCC conduce automat la rate lunare mai mari și la o sumă mai mică disponibilă pentru împrumut, reducând accesul la finanțare chiar și pentru cei cu venituri stabile.

„Într-un context economic dominat de inflaţie, creşteri de preţuri şi scădere a puterii de cumpărare, tot mai mulţi clienţi constată că, deşi venitul lor nu s-a modificat, eligibilitatea pentru creditare s-a diminuat semnificativ. Astfel, analiza financiară atentă şi actualizată devine o etapă esenţială pentru orice decizie de creditare: compararea ofertelor bancare, recalcularea capacităţii de plată şi ajustarea planurilor de finanţare pot face diferenţa între o alegere sigură şi una riscantă”, arată analiza.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), în august 2025, câştigul salarial mediu net a fost de 5.387 lei, înregistrând o scădere de 130 lei (-2,4%) comparativ cu luna iulie. La un astfel de nivel de venit, o persoană fără alte credite bancare ar putea obţine un credit ipotecar de până la 325.000 lei, pe o durată de 360 de luni.

„Pentru românii care câştigă salariul minim pe economie, 4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net, opţiunile de creditare sunt semnificativ limitate. În aceste condiţii, suma maximă împrumutată, tot pentru un credit ipotecar, tot pe 360 de luni, este 150.000 lei, dacă persoana nu are alte datorii active”, spune Valentin Anghel, fondator şi director general al AVBS Broker de Credite.

Majorarea indicelui IRCC influențează direct nu doar persoanele care contractează un credit nou, ci și pe cei care au împrumuturi în derulare, ale căror rate vor fi recalculat trimestrial.

În acest context, specialiștii recomandă adoptarea unei abordări prudente și informate înainte de a lua decizii financiare importante, pentru a evita surprizele neplăcute și a gestiona eficient datoria.

„Creşterea IRCC este un semnal clar că piaţa creditelor traversează o perioadă în care planificarea financiară devine mai importantă ca oricând. Românii trebuie să îşi verifice periodic eligibilitatea şi să compare ofertele disponibile, pentru a evita riscul de supraîndatorare. Printr-o analiză profesionistă şi asistenţă financiară personalizată, fiecare client poate descoperi soluţii potrivite profilului său, fie că vorbim despre refinanţare, restructurare sau renegocierea condiţiilor de credit. Astfel, credem că o decizie financiară bine fundamentată începe cu accesul la informaţie corectă şi la expertiză de specialitate, iar rolul brokerilor de credite este astăzi mai important ca oricând”, a adăugat Anghel.

Conform datelor INS, în trimestrul II al anului 2025, venitul mediu lunar total pe gospodărie a fost de 9.502 lei, ceea ce corespunde unui venit mediu de 3.824 lei pe persoană. Salariile au rămas principala sursă de venit, reprezentând 69,1% din total, în timp ce veniturile din prestaţii sociale (ajutoarele sau sumele primite de la stat) au scăzut la 19,4%, comparativ cu 20,5% în trimestrul I.

Totodată, discrepanţele urban-rural se adâncesc: gospodăriile din mediul urban au avut un venit mediu lunar de 11.091 lei, cu 40% mai mare decât în mediul rural. Raportat la persoană, diferenţa este şi mai vizibilă, 4.572 lei în mediul urban, faţă de aproximativ 3.000 lei în mediul rural.