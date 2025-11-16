Noul târg de Crăciun „Polarzauber”, organizat în gara centrală din Zürich, a devenit primul târg din Elveția unde nu se mai poate plăti deloc cu bani cash. Organizatorii spun că motivul este doar logistic.

Polarzauber AG a explicat, într-un comunicat de presă, că la evenimente mari este normal să se folosească doar plăți digitale și că vor să monitorizeze exact încasările comercianților pentru că aceștia vor trebui să plătească o cotă din venituri organizatorilor.

Nu toți sunt mulțumiți de această decizie. Unii vânzători spun că regulile fără numerar ar putea să îi facă să piardă jumătate dintre clienți, mai ales persoane în vârstă sau turiști care preferă să plătească cu numerar.

Micii antreprenori se tem că plățile complicate reduc dorința de a cumpăra și că fiecare tranzacție strict digitală poate strica puțin din atmosfera autentică și spontană a târgului de Crăciun.

Un comerciant a explicat pentru revista „K-Tipp” că aproape jumătate dintre clienții săi plătesc în numerar și că, dacă nu mai pot face asta, mulți ar pleca.

Chiar dacă decizia a stârnit controverse, autoritățile din Zürich și compania feroviară SBB, care deține gara principală, au susținut alegerea organizatorilor. Ei au spus că nu există nicio lege care să oblige târgul să accepte numerar și că organizatorii au dreptul să aleagă singuri cum vor să fie plătit.

Pentru autorități, trecerea la plăți digitale arată modernizarea economiei și crește siguranța financiară. În plus, lipsa banilor cash ar reduce riscul de furt și ar simplifica contabilitatea, un avantaj important pentru organizatori.

Fenomenul „Crăciun fără numerar” nu e doar la Zürich. Și în alte orașe, precum Berna, Lucerna, Winterthur și Zürich-Sechseläutenplatz, târgurile de iarnă încurajează plățile digitale, dar aici nu este o regulă obligatorie, ci doar o recomandare. Unele magazine au adoptat deja cardurile și POS-urile ca principal mod de plată, dar altele încă folosesc bani cash pentru clienții tradiționali.

Doar cantonul Geneva are o lege care obligă restaurantele și hotelurile să accepte numerar. În restul Elveției, guvernul federal consideră că obligația ar încălca libertatea economică și că piața trebuie să se autoregleze.