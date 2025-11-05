Crăciun de poveste în Europa: Cât costă o escapadă la Viena, Praga şi Laponia în 2025?

Crăciunul se apropie încetul cu încetul, iar dorința românilor de a evada din realitate într-o poveste de iarnă crește zilnic. Viena, Praga și Laponia promit experiențe de neuitat, cu târguri festive, zăpadă feerică și atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

Pentru Viena (Austria), ofertele din acest an sunt competitive: un pachet de trei nopţi, zbor și hotel costă de la 269 de euro/persoană pentru doi adulți într‑o cameră dublă (cu plecare din Dublin) la un hotel de trei stele, iar un pachet de patru nopţi (între 8 decembrie-12 decembrie) porneşte de la 399 de euro/persoană pentru două persoane (zbor din Belfast), la un hotel de patru stele. Cinci nopți la un hotel de clasă superioară pot costa 671 de euro/persoană.

Pe lângă cazare şi zbor, cheltuielile zilnice la târgurile de Crăciun (mâncare şi băuturi) sub unde între 60‑80 de euro/zi.

Dacă alegeţi Viena în acest an, ați avea nevoie de un buget (minim) de 300‑400 de euro/persoană pentru câteva nopţi.

Pentru Praga (Cehia), ofertele sunt de asemenea interesante: un pachet, în acest an, porneşte de la 582 de euro/persoană pentru doi adulți. Patru zile/trei nopți pot costa în jur de 655 de euro/persoană (hotel + zbor/transport), dar există și pachete economice care costă doar 194 de euro/persoană.

Pe scurt, Praga este o opţiune mai accesibilă decât Viena.

Dacă vă gândiţi la ceva cu adevărat de basm – zăpadă, sanie trasă de reni, auroră boreală – atunci Laponia (Finlanda) este destinaţia care merită toți banii.

Un tur special în Laponia, de opt zile/șapte nopţi, costă cam 2,200 de euro/persoană pentru un adult și cam 1,700 de euro de persoană pentru un copil. Totuși, oricine poate ajunge pe tărâmul de poveste. În acest an, există și oferte pentru toate buzunarele: cinci zile în Saariselkä, Laponia, costă în jur de 1,080 de euro/persoană pentru un adult.

Costurile includ zbor, hotel și câteva activităţi (sanie trasă de reni, sanie trasă de câini husky, admirarea aurorei boreale). Pe scurt, pentru Laponia, aveți nevoie de cel puțin 2,000 de euro/persoană.

Dacă bugetul dumneavoastră este mai restrâns şi vreţi să vă bucuraţi de atmosfera de Crăciun într‑un oraş european frumos, Praga este o variantă excelentă.

Dacă doriţi o experienţă culturală mai bogată, cu concerte, târguri sofisticate, Viena merită investiţia – şi puteţi ajusta bugetul în funcţie de hotel şi numărul de nopţi petrecute pe teritoriul austriac.

Dacă vă doriți să vedeți zăpadă, reni şi aurora boreală, Laponia vă va transforma vacanța într-un basm, însă costul este mult mai mare.

Rezervaţi cât mai devreme camerele de hotel și biletele de avion, Crăciunul este sezon de vârf. Luaţi în calcul şi cheltuielile zilnice (mâncare, suveniruri, transport local). La târgurile de Crăciun, perioada imediat după debutul lor, adică sfârşitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, este mai accesibilă.