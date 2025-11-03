Baby proofing se referă la adaptarea casei astfel încât să reduci riscurile pentru copii. Aceasta include protecții pentru prize, colțuri de mobilier rotunjite, uși și sertare încuiabile, balustrade de protecție și chiar sisteme de monitorizare video.

Protecțiile pentru mobilier și colțuri sunt printre primele investiții pe care părinții le fac. Colțarele din silicon pentru mese și mobilier costă între 20 și 50 de lei pe bucată, iar protecțiile pentru sertare și dulapuri între 15 și 40 de lei fiecare. Într-un apartament mediu, cu aproximativ 20-30 de astfel de protecții, suma totală ajunge la 500-800 de lei.

Pentru uși și feronerie, blocările și încuietorile speciale sunt esențiale pentru a limita accesul copiilor la zonele periculoase sau la dulapurile cu produse toxice. Acestea pot costa între 20 și 150 de lei pe bucată, iar investiția totală pentru o locuință complet echipată se situează între 400 și 700 de lei.

Prizele și cablurile sunt alte surse frecvente de accidente, motiv pentru care părinții achiziționează capace de prize și organizatoare pentru cabluri. Capacele de prize costă între 5 și 10 lei pe bucată, iar un apartament standard necesită aproximativ 50-70 capace, ceea ce ridică suma la 250-500 de lei. Organizatoarele pentru cabluri au prețuri între 20 și 60 de lei.

Siguranța scărilor și a balcoanelor este de asemenea esențială, mai ales în casele cu mai multe etaje. Porțile pentru scări se găsesc între 200 și 500 de lei, iar plasele de protecție pentru balcoane costă între 100 și 400 de lei. În funcție de numărul de niveluri și dimensiunea locuinței, suma totală pentru aceste protecții poate ajunge la 1.000-2.000 de lei.

Tot mai mulți părinți aleg și sisteme de monitorizare, precum baby monitorul sau camerele video dedicate copiilor. Acestea pot varia între 300 și 1.500 de lei, în funcție de performanțe și funcționalități.

În concluzie, pentru un apartament de două-trei camere, costul total al unui baby proofing complet se situează între 1.500 și 4.000 de lei, în timp ce o casă medie cu două etaje poate necesita între 3.000 și 6.000 de lei.