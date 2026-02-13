Consultanții subliniază că 2026 este caracterizat de creșterea costurilor operaționale, scumpirea finanțării, majorarea fiscalității și incertitudini la nivel european. Fiecare factor, analizat separat, poate fi gestionabil, însă interacțiunea dintre aceștia schimbă semnificativ condițiile de funcționare pentru multe afaceri.

„Anul 2026 nu aduce o criză clasică, ci o criză atipică pentru mediul de business, definită mai degrabă de un ‘cocktail de amenințări’ decât de un șoc singular. Impactul acestui cocktail nu este uniform și aici apare una dintre marile capcane: aceleași amenințări lovesc diferit, în funcție de modelul de business. Utilitățile apasă mai puternic pe industriile energofage, costul finanțării pe cele capital-intensive, iar presiunea fiscală și salarială pe firmele cu marje mici și structură rigidă de costuri”, explică Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

Potrivit analizei, riscul major nu este exclusiv contextul macroeconomic, ci modul în care companiile reacționează la acesta. Mediul extern este dificil de influențat, însă structura internă – costuri, cash-flow, procese și decizii manageriale – rămâne zona în care se poate face diferența.

Specialiștii avertizează că numeroase dificultăți nu apar neapărat din scăderi bruște ale vânzărilor, ci din comprimarea graduală a marjelor de profit și din tensiuni de lichiditate. Lipsa prioritizării și deciziile întârziate pot amplifica rapid dezechilibrele financiare.

În opinia lui Sorin Spiridon, perioada 2025–2026 nu este dificilă pentru toate companiile, ci în special pentru cele care nu și-au consolidat fundamentele strategice în anii anteriori.

„Pentru companiile solide, este o perioadă în care competiția slabă pierde teren, iar oportunitățile de consolidare apar. Pentru companiile vulnerabile, este momentul adevărului: trebuie să-și redeseneze modelul de business pentru a reintra în joc”, adaugă acesta.

„Esențial este ca fiecare companie să ia decizia potrivită, la momentul potrivit. Organizațiile solide pot capitaliza contextul, iar cele vulnerabile au nevoie de o restructurare inteligentă, bazată pe cifre și prioritizare clară, nu pe tăieri haotice. Deciziile bune nu vin doar din experiență, ci din claritate. Antreprenorii cu strategie și guvernanță solidă decid la rece; ceilalți riscă să reacționeze emoțional, chiar și când cifrele sunt încă bune. De aceea, companiile apelează la consultanță de business: nu pentru a li se dicta decizii, ci pentru a primi perspectivă, structură și un cadru clar de analiză. Când vezi ansamblul, deciziile corecte devin evidente. În 2026, diferența dintre companii nu este în ce fac, ci în cum gândesc”, punctează Călin Spiridon, Managing Partner TPC Concept.

Analiza evidențiază trei categorii de companii cu expunere ridicată:

-Industriile energofage, unde costurile cu utilitățile afectează direct profitabilitatea (producție, materiale de construcții, procesare alimentară)

-Companiile capital-intensive, sensibile la costul finanțării și la accesul la capital (logistică, transport, distribuție)

-Firmele orientate spre export, în special către piețe europene volatile

Consultanții recomandă amânarea investițiilor neesențiale și protejarea cheltuielilor critice – procesele de bază, digitalizarea și oamenii-cheie. Lipsa acestei diferențieri poate duce fie la menținerea unor costuri inutile, fie la tăierea unor inițiative strategice.

Datele interne TPC Concept indică o majorare de aproximativ 30% a solicitărilor de consultanță strategică în ultimii doi ani. Cele mai frecvente proiecte au vizat optimizarea cash-flow-ului, restructurarea costurilor și clarificarea direcției strategice, cu îmbunătățiri medii ale marjelor operaționale de 2–4%.