Detailing-ul auto presupune curățarea, recondiționarea și protejarea mașinii atât la interior, cât și la exterior. La interior, specialiștii se ocupă de curățarea tapițeriei, a mochetelor, a bordului, a plafonului și a aeratoarelor, folosind soluții dedicate fiecărui tip de material.

În cazul tapițeriei din piele, se aplică ulterior tratamente de hidratare și protecție. Exteriorul beneficiază de spălare manuală, decontaminare, corectarea zgârieturilor fine prin polish profesional și aplicarea unor soluții de protecție, precum ceara sau coatingul ceramic.

Costurile acestor servicii variază considerabil în funcție de complexitatea lucrării, de dimensiunea mașinii și de produsele folosite. În 2025, un serviciu standard de spălare și curățare interioară completă costă între 150 și 300 de lei, în timp ce un detailing interior complet, care include curățarea în profunzime a tuturor suprafețelor, poate ajunge la 1.000 de lei. Pentru polishul exterior, prețurile pornesc de la aproximativ 600 de lei și pot depăși 1.500 de lei, în funcție de numărul de trepte de corecție aplicate și de starea vopselei.

Aplicarea unei mărci premium de ceară costă între 200 și 400 de lei, oferind o protecție temporară de câteva luni, în timp ce un coating ceramic profesional, cu durată de viață între unu și cinci ani, poate varia între 1.500 și 5.000 de lei. Cei care aleg un pachet complet, interior și exterior, plătesc de regulă între 1.000 și 2.500 de lei, în funcție de tipul mașinii și de serviciile incluse.

Prețul final este influențat de mai mulți factori. Dimensiunea vehiculului joacă un rol important, SUV-urile și mașinile de lux având tarife mai mari decât hatchback-urile.

Starea inițială a mașinii contează la fel de mult, întrucât un interior foarte murdar sau o vopsea deteriorată necesită mai mult timp și produse de calitate superioară. Materialele folosite la interior, precum piele, stofă sau plastic moale, impun soluții diferite, iar garanția oferită de atelier pentru lucrări precum coatingul ceramic poate influența semnificativ costul total.

În ciuda investiției considerabilă, tot mai mulți șoferi consideră că detailing-ul merită. Pe lângă aspectul impecabil, acest proces ajută la menținerea valorii mașinii în timp, protejează suprafețele împotriva uzurii premature și oferă o experiență de condus mai plăcută.

De asemenea, mulți proprietari aleg să apeleze la detailing înainte de vânzarea mașinii, în contextul în care o prezentare curată și îngrijită poate crește semnificativ prețul de revânzare.

Echipa TONY DETAILING ne-a recomandat aplicarea lacului ceramic pentru perioada iernii. Prețul este de 3.500 de lei și oferă mai multe beneficii.

Totodată, cei care doresc să ofere mașinii un strat suplimentar de protecție pot opta pentru paint sealant la prețul de 1.200 de lei.