Direcția Generală Antifraudă Fiscală a identificat prejudicii de ordinul milioanelor de lei în urma unor verificări derulate la nivel național asupra unui grup extins de societăți comerciale, printre care s-ar afla și companii care controlează televiziunea Realitatea Plus.

Investigația face parte dintr-o acțiune amplă inițiată de autoritățile fiscale în sectorul serviciilor de protecție și pază, însă analiza preliminară a arătat că activitățile reale ale unor firme vizate diferă semnificativ de cele declarate.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, una dintre societățile verificate, care figura oficial cu activitate în domeniul securității private, ar fi desfășurat în principal operațiuni de achiziție și prestare de servicii de promovare.

În cadrul acestui circuit economic ar fi fost implicată și o societate media, identificată de surse judiciare drept televiziunea Realitatea Plus, scrie NewsOnline.

Autoritățile fiscale au precizat că analiza se extinde asupra întregului lanț de tranzacții și relații comerciale dintre entitățile implicate.

Conform datelor preliminare comunicate de inspectorii antifraudă, societatea media ar face parte dintr-un grup de peste 70 de firme care activează în domenii precum analiza de piață, sondarea opiniei publice și publicitatea.

Aceste companii ar avea administratori comuni sau persoane cu legături de rudenie până la gradul al treilea ori relații de afinitate, iar în unele cazuri ar exercita control reciproc prin participarea în structurile de conducere ale altor societăți.

Analiza efectuată de autoritățile fiscale a indicat că grupul înregistrează datorii la bugetul de stat ce depășesc 259 de milioane de lei, majoritatea fiind arierate. Inspectorii au semnalat existența unor indicii privind un posibil comportament economic susceptibil de a prejudicia bugetul public, prin implementarea unui mecanism de tranzacții intragrup.

Aceste operațiuni ar prezenta elemente considerate artificiale, fiind aparent lipsite de substanță economică reală și de justificare comercială solidă.

Autoritățile au explicat că o caracteristică generală a firmelor analizate ar fi menținerea unui nivel aparent de profitabilitate, compensat însă integral de pierderi, astfel încât obligațiile fiscale către stat nu ar fi achitate. În unele situații, companiile ar fi raportat profit chiar și după deschiderea procedurilor de faliment, fără a efectua plăți către bugetul public.

În cadrul controalelor desfășurate la începutul lunii martie 2026 de către structura antifraudă din București, inspectorii au constatat obligații fiscale restante aferente impozitelor și taxelor reținute la sursă, în valoare de peste 8 milioane de lei. Ulterior, aproximativ 6 milioane de lei ar fi fost achitate indirect prin intermediul unei alte societăți din același grup, fapt interpretat de autorități drept o confirmare a legăturilor operaționale dintre entitățile investigate.

În același timp, contribuabilii verificați nu ar fi pus la dispoziția organelor fiscale toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale, inclusiv contracte, evidențe ale tranzacțiilor și documente justificative care să ateste realitatea operațiunilor economice desfășurate. Inspectorii au subliniat că investigația în curs reprezintă una dintre cele mai complexe acțiuni derulate în ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea activităților verificate.

Controlul rămâne în desfășurare, iar autoritățile au transmis că, în funcție de concluziile finale, vor fi dispuse măsurile legale necesare. Instituția și-a reafirmat angajamentul de a asigura un tratament echitabil tuturor contribuabililor și de a combate ferm evaziunea fiscală, în special în cazul firmelor cu obligații fiscale semnificative, pentru protejarea bugetului public și creșterea gradului de conformare voluntară.