Un contract valabil trebuie să fie clar și concret încă din momentul semnării. Lipsa unor elemente poate duce ulterior la probleme serioase, inclusiv la pierderea efectelor juridice ale actului.

Din acest motiv, este important ca toate obligațiile și bunurile implicate să fie descrise precis, astfel încât să nu existe dubii asupra conținutului contractului.

Obiectul unui contract reprezintă obligațiile asumate de părți. Este, în mod concret, ceea ce una dintre părți oferă și ceea ce primește cealaltă.

Într-un contract de vânzare, obiectul este bunul vândut și prețul. Într-un contract de închiriere, este folosința unui imobil și plata chiriei. Fără acest element, contractul nu are conținut real.

Legea impune ca obiectul să fie determinat sau cel puțin determinabil, să existe și să fie posibil de realizat. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, contractul poate fi desființat.

În practică, lipsa obiectului nu înseamnă doar că nu este menționat nimic în contract. Există mai multe situații în care, deși contractul există pe hârtie, obiectul este considerat inexistent din punct de vedere juridic.

Un prim caz este acela în care bunul nu există și nici nu poate exista. De exemplu, se vinde un apartament care nu a fost construit și nu există nici măcar în mod real sau juridic.

Un alt caz apare atunci când obiectul nu este suficient de clar. Dacă într-un contract se menționează doar „un teren” sau „un bun”, fără alte elemente de identificare, nu se poate stabili exact ce se transmite.

Există și situații în care obiectul nu poate fi realizat. De exemplu, o persoană promite să vândă un bun pe care nu îl deține și pe care nu îl poate obține.

În alte cazuri, obiectul este doar aparent. De exemplu, într-un contract de împrumut, dacă suma de bani nu a fost niciodată predată, obligația este una formală, fără conținut real.

Este important de făcut o distincție între două situații care pot părea similare.

Lipsa obiectului înseamnă că nu există un element concret asupra căruia părțile să se oblige sau că acesta nu poate fi identificat ori realizat. În schimb, un obiect ilegal există, dar este interzis de lege.

Ambele situații pot duce la nulitatea contractului, însă motivele juridice sunt diferite și pot avea consecințe distincte în practică.

Atunci când se constată nulitatea, contractul este considerat ca și cum nu ar fi existat niciodată. Nu mai produce efecte juridice și nu poate fi invocat pentru a crea obligații între părți.

În mod concret, părțile trebuie readuse în situația anterioară. Dacă s-au făcut plăți sau s-au predat bunuri, acestea trebuie restituite.

În majoritatea cazurilor, lipsa obiectului atrage nulitatea absolută. Asta înseamnă că nulitatea poate fi invocată de orice persoană interesată și nu este limitată de termene scurte.

Pentru a înțelege mai ușor, pot fi avute în vedere câteva situații concrete.

Dacă o persoană semnează un contract de vânzare pentru un bun care nu există, contractul nu are obiect și poate fi anulat.

Dacă se încheie un contract de împrumut, dar banii nu sunt niciodată dați, obligația este doar formală și poate fi considerată lipsită de obiect.

În cazul în care un contract nu permite identificarea clară a bunului sau a obligației, acesta poate fi considerat incert și, în final, nul.