Consiliul UE a stabilit vineri poziția sa oficială de negociere privind viitorul euro digital, optând pentru un model mixt de utilizare, care să permită plăți atât cu acces la internet, cât și fără conexiune. Abordarea diferă de pozițiile anterioare exprimate în Parlamentul European, unde o parte dintre eurodeputați au susținut exclusiv funcționarea offline a noii monede.

Potrivit mandatului adoptat de miniștrii statelor membre, euro digital ar urma să fie emis de Banca Centrală Europeană și să poată fi folosit în orice context, indiferent de existența unei conexiuni la internet. Scopul este crearea unui instrument de plată modern, dar suficient de flexibil pentru a funcționa și în situații de urgență sau în zone cu infrastructură digitală limitată.

Anterior, raportorul Parlamentului European pentru dosarul euro digital, Fernando Navarrete, a susținut că un sistem exclusiv offline ar oferi un nivel mai ridicat de confidențialitate și ar apropia moneda digitală de caracteristicile numerarului, cu banca centrală având un rol strict de supraveghere. Consiliul UE a ales însă o soluție de compromis, care îmbină cele două variante.

În forma propusă, plățile online ar fi procesate aproape instantaneu, fie prin registrul gestionat de BCE, fie prin intermediari autorizați. Tranzacțiile offline ar putea fi stocate local pe dispozitivele utilizatorilor și validate ulterior, atunci când conexiunea este restabilită. Acest mecanism ar permite folosirea euro digital inclusiv în caz de pene de curent sau probleme de rețea, păstrând totodată un nivel de confidențialitate comparabil cu plățile în numerar.

Banca Centrală Europeană lucrează la acest proiect în contextul scăderii constante a utilizării banilor lichizi și al extinderii rapide a plăților electronice. O monedă digitală emisă direct de banca centrală este considerată un instrument esențial pentru menținerea suveranității monetare și a încrederii publice în moneda unică europeană, într-o economie tot mai digitalizată.

Procesul avansează însă cu prudență, pe fondul rezervelor exprimate de o parte a sectorului bancar, care se teme de posibile retrageri masive de depozite. Pentru a limita aceste riscuri, Consiliul a inclus în mandatul său limite maxime pentru sumele de euro digital ce pot fi deținute de o persoană. Aceste plafoane vor fi stabilite de BCE și reevaluate periodic, la fiecare doi ani.

Documentul prevede și reguli privind costurile: furnizorii de servicii vor fi obligați să asigure gratuit funcțiile de bază ale euro digital, în timp ce serviciile suplimentare vor putea fi taxate. De asemenea, va exista o perioadă de tranziție de minimum cinci ani, în care comisioanele interbancare și cele percepute comercianților vor fi plafonate la niveluri similare celor practicate în prezent, urmând ca ulterior să fie ajustate în funcție de costurile reale.

Decizia Consiliului deschide oficial negocierile cu Parlamentul European asupra cadrului legislativ al euro digital. După adoptarea legislației, Banca Centrală Europeană va putea decide emiterea monedei, care, conform estimărilor actuale, ar putea deveni funcțională în jurul anului 2029, după o fază pilot programată pentru 2027.