Camera Deputaților a aprobat miercuri, 3 decembrie, o ordonanță de urgență care schimbă regulile pentru persoanele cu permise de conducere eliberate în țări din afara Uniunii Europene. Noile reguli spun în ce condiții pot circula legal pe drumurile din România.

Documentul modifică legea privind circulația rutieră (OUG nr. 195/2002) și adaugă reguli clare pentru recunoașterea temporară a unor permise străine, chiar dacă țările respective nu fac parte din Convenția privind circulația rutieră și nu au un acord cu România pentru recunoașterea permiselor.

Până acum, șoferii din țări din afara UE puteau conduce în România doar dacă aveau, pe lângă permisul lor național, și un permis internațional de conducere. Această cerință era complicată pentru străinii care vin, muncesc sau stau temporar în România, dar și pentru autorități, având în vedere situația internațională actuală. Noua ordonanță permite ca anumite permise naționale să fie recunoscute fără un document suplimentar, dar doar în condiții stricte și doar pentru anumite state.

Guvernul va stabili, printr-o hotărâre, atât perioada în care un permis străin este valabil în România, cât și lista țărilor ai căror cetățeni pot beneficia de această regulă. Pe listă pot intra doar țări cu care România are relații strânse: parteneriate strategice, țări membre NATO sau țări membre OCDE. Asta înseamnă că nu orice permis din afara UE va fi acceptat, ci doar cele din state considerate potrivite din punct de vedere politic și al cooperării.

Pentru a conduce legal în România, șoferii trebuie să îndeplinească două condiții: să aibă un permis național valabil și să aibă la ei pașaportul emis de țara care le-a dat permisul. Dreptul de a conduce va fi valabil doar pentru o perioadă limitată, iar durata va fi stabilită de Guvern.

Legea are reguli speciale pentru membrii misiunilor diplomatice, ai consulatelor și pentru reprezentanții organizațiilor internaționale acreditați în România. Ei pot conduce pe drumurile publice pe toată perioada în care sunt acreditați, dacă au un permis național valabil și o carte de identitate specială emisă de Ministerul Afacerilor Externe. Nu au nevoie de permis internațional și nu sunt afectați de regulile privind lista țărilor eligibile.

Proiectul de lege a fost aprobat mai întâi de Senat, iar apoi de Camera Deputaților, care a avut ultimul cuvânt. Votul a fost covârșitor în favoarea lui: 274 pentru, 2 împotrivă și nicio abținere.