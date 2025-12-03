Apariția președintelui într-un clip electoral, acuzată de ilegalitate de avocatul Adrian Toni Neacșu
Apariția președintelui României, Nicușor Dan, într-un clip de campanie a stârnit reacții dure. Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM, susține că situația reprezintă o încălcare clară a legislației electorale.
Acesta afirmă că șeful statului nu are dreptul să apară în videoclipuri alături de candidați la alegerile locale, iar folosirea spațiilor Palatului Cotroceni pentru materiale de propagandă este, de asemenea, interzisă.
Adrian Toni Neacșu invocă articolul 14 alineatul (1) din Legea 334/2006, care interzice utilizarea resurselor financiare, umane sau tehnice aparținând instituțiilor publice în sprijinul campaniilor electorale, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.
În opinia sa, prezența președintelui în materialul video reprezintă exact genul de sprijin pe care legea îl sancționează, iar astfel de situații pun în discuție respectarea obligației de neutralitate politică impuse șefului statului.
Adrian Toni Neacșu subliniază că materialele electorale pot rămâne în spațiul public doar dacă nu încalcă legislația, iar verificarea lor revine Biroului Electoral de Circumscripție al Municipiului București.
Avocatul afirmă că se așteaptă ca ceilalți candidați să fi depus deja contestații, astfel încât instituția să emită o decizie, chiar și numai în plan contencios-electoral, privind legalitatea clipului.
În final, acesta notează, într-un registru critic, că actualul președinte al României ar fi ajuns mai rău decât un alt președinte care a generat multe controverse cu acțiunile sale din trecut, afirmând că „nici măcar Băsescu nu ar fi mers atât de departe”.
Iată mai jos clipul în cauză:
Postarea integrală care explică în detaliu ilegalitatea comisă de Nicușor Dan
„Până la Constituție, care e ceva din ce în ce mai abstract, apariția președintelui Nicușor Dan într-un clip de campanie electorală este perfect nelegală. Președintele României nu poate „juca” în videoclipuri electorale alături de candidați la Primăria București, după cum spațiile Palatului Cotroceni nu pot fi puse la dispoziție competitorilor electorali pentru a-și face propaganda electorală.
Potrivit art. 14 alin (1) din Legea 334/2006
„Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane și tehnice aparținând instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituțiilor de credit la care sunt acționari majoritari statul ori unități administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activității partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condițiile stabilite de legile electorale.”
Materialele de propagandă electorale nu pot rămâne în spațiul public decât dacă nu încalcă legislația electorală iar Biroul Electoral de Circumscriptie al mun. București este autoritatea electorală care poate constata asta. Sper ca ceilalți candidați să fi formulat deja aceasta contestație, astfel încât să existe cel puțin o hotărâre, fie ea și doar de natură contencios-electorală care să constate încălcarea obligației de neutralitate politică a Președintelui României.
Pentru mai târziu.
Observ, deloc cu nostalgie, că atunci când e vorba despre Nicușor Dan din ce în ce mai des suntem nevoiți să constatăm că „nici măcar Băsescu nu își permitea asta”.”, scrie Adrian Toni Neacșu pe pagina sa de socializare.
