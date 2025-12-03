Apariția președintelui României, Nicușor Dan, într-un clip de campanie a stârnit reacții dure. Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM, susține că situația reprezintă o încălcare clară a legislației electorale.

Acesta afirmă că șeful statului nu are dreptul să apară în videoclipuri alături de candidați la alegerile locale, iar folosirea spațiilor Palatului Cotroceni pentru materiale de propagandă este, de asemenea, interzisă.

Adrian Toni Neacșu invocă articolul 14 alineatul (1) din Legea 334/2006, care interzice utilizarea resurselor financiare, umane sau tehnice aparținând instituțiilor publice în sprijinul campaniilor electorale, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.

În opinia sa, prezența președintelui în materialul video reprezintă exact genul de sprijin pe care legea îl sancționează, iar astfel de situații pun în discuție respectarea obligației de neutralitate politică impuse șefului statului.

Adrian Toni Neacșu subliniază că materialele electorale pot rămâne în spațiul public doar dacă nu încalcă legislația, iar verificarea lor revine Biroului Electoral de Circumscripție al Municipiului București.

Avocatul afirmă că se așteaptă ca ceilalți candidați să fi depus deja contestații, astfel încât instituția să emită o decizie, chiar și numai în plan contencios-electoral, privind legalitatea clipului.

În final, acesta notează, într-un registru critic, că actualul președinte al României ar fi ajuns mai rău decât un alt președinte care a generat multe controverse cu acțiunile sale din trecut, afirmând că „nici măcar Băsescu nu ar fi mers atât de departe”.

Iată mai jos clipul în cauză: