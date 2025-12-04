Unul dintre foștii membri ai partidului, care s-a retras după ce ar fi plătit sume mari, a declarat:

„Noi i-am făcut chitanţe de mână, că nu puteai să-i dai banii aşa, pur și simplu. Altădată, în locul lui Make, venea alt şofer de la sediul central trimis de… secretarul general AUR.”

Potrivit newsweek.ro, unii membri susţin că doar într-un singur judeţ (Giurgiu) au plătit peste 1 milion de euro în patru ani pentru materiale promoţionale.

Un alt fost parlamentar al AUR, Ringo Dămureanu, a depus o plângere penală împotriva conducerii partidului, inclusiv Simion și Marius Lulea, acuzând că ar fi existat un mecanism de „donare/împrumut” obligatoriu pentru acces pe listele electorale.

Potrivit plângerii, candidaţii care nu făceau donaţii sau nu acceptau să semneze contracte de împrumut nu primeau un loc eligibil pe liste, chiar dacă AUR primise subvenţii de la stat. Deşi acuzaţiile sunt grave, implicând o posibilă delapidare a subvenţiilor publice şi trafic de influenţă, până în prezent procurorii de la DNA nu au demarat o anchetă, conform informaţiilor făcute publice.

Surse din interiorul fostei structuri AUR descriu un climat de frică şi tăcere: unii foşti membri susţin că au fost marginalizaţi după ce s-au opus mecanismului de colectare de fonduri, alţii reclamă lipsa de transparenţă privind destinul donaţiilor şi subvenţiilor.

Ancheta jurnalistică avertizează că, dacă acuzaţiile sunt confirmate, scandalul ar putea afecta grav imaginea partidului, dar ar putea avea şi consecinţe juridice pentru persoanele vizate, dat fiind că sumele implicate sunt semnificative şi provin, parţial sau total, din fonduri publice.

Unii dintre foștii membri acuză că modul în care AUR a gestionat fondurile colectate din vânzarea de materiale promoţionale reprezintă nu doar o practică discutabilă, ci un veritabil mecanism de finanţare paralel, practic, descris de aceştia ca un sistem opac, gestionat de intermediari care făceau livrările şi încasserile offline. Acuzațiile includ faptul că donațiile nu beneficiau de documentație fiscală clară, plățile se făceau „cash”, cu chitanţe scrise de mână, de către interpuşi, nu prin canale oficiale. Un fost membru a relatat că banii erau strânşi de o persoană identificată ca „Make”, desemnată de conducerea partidului.

Mai mult, investigaţia notează că există o plângere penală care vizează acuzaţii de corupere a alegătorilor, fals în înscrisuri şi finanţări opace, suspectându-se că donaţiile şi subvenţiile publice primite de AUR ar fi fost direcţionate către firme de partid sau persoane apropiate conducerii. Într-un dosar deschis sub numărul 2513/P/2023, procurorii analizează dacă liderii AUR, inclusiv Simion, au respectat legislația privind finanțarea partidelor şi transparența veniturilor.