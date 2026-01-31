În comunitățile de români din străinătate, adaptarea la viața de zi cu zi vine la pachet nu doar cu oportunități, dar și cu provocări. Printre ele se numără și ingeniozitatea metodelor de furt, care diferă de la o țară la alta, dar au un element comun: exploatează neatenția, graba sau buna‑credință a oamenilor. Cunoașterea acestor metode este primul pas spre prevenție. Vigilența, verificarea informațiilor și un strop de scepticism pot face diferența dintre o zi obișnuită și una cu urmări neplăcute, indiferent de țara în care ne aflăm.

În Italia, una dintre cele mai răspândite tehnici este cunoscută drept metoda „pata pe haine”. Victima este stropită aparent accidental cu cafea, suc sau alt lichid. Hoțul, politicos și insistent, se oferă să ajute la curățare, moment în care un complice profită de distragerea atenției și sustrage portofelul sau telefonul. Totul se petrece rapid, în spații aglomerate, unde confuzia maschează furtul.

Spania se confruntă tot mai des cu escrocherii telefonice sofisticate. Sub pretextul unor controale oficiale, persoane care se dau drept polițiști sau funcționari ai Băncii Spaniei sună expatriați, inclusiv români, și creează o presiune psihologică intensă. Amenințările cu amenzi sau probleme legale îi determină pe unii să transfere bani în conturi frauduloase, fără să verifice informațiile.

În Portugalia, hoții mizează pe amabilitate. Metoda „cererii de ajutor” presupune o abordare aparent inofensivă: o întrebare despre o adresă, o semnătură sau ajutor la bagaje. Câteva secunde de distragere sunt suficiente pentru dispariția telefonului sau a portofelului.

Franța aduce în prim‑plan metoda „foii albe”, folosită mai ales pentru spargeri de locuințe. O hârtie este plasată în cutia poștală sau între ușă și toc. Dacă rămâne neatinsă zile la rând, hoții trag concluzia că locuința este nelocuită și acționează.

În Anglia, șoferii sunt vizați prin metoda „roții dezumflate”. O problemă reală sau inventată la mașină îi face să coboare, timp în care un complice fură obiecte din interior. Austria are propria variantă de distragere: „monedele căzute”, unde un gest aparent altruist ascunde o sustragere rapidă.

Germania se confruntă cu metoda „falsei autorități”, în care infractorii se dau drept polițiști sau angajați ai utilităților pentru a intra în locuințe.

În Bulgaria, metoda „îmbrățișării” (love‑hug robbery) exploatează contactul fizic și surpriza. O persoană zâmbitoare se apropie și îmbrățișează sau atinge victima „din greșeală”, pentru a fura ceasul, lanțul sau portofelul.

În Republica Moldova, metoda „bancomatului” rămâne o capcană frecventă: un „binevoitor” oferă ajutor, observă codul PIN sau distrage atenția, apoi fură cardul ori banii.