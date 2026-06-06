Cele 6 semne vitale pe care orice antreprenor ar trebui să le urmărească. Indicatorii care pot anunța probleme financiare înainte de a fi prea târziu

Multe companii descoperă că au probleme financiare abia atunci când nu mai pot plăti salariile, furnizorii sau obligațiile către stat. Specialiștii în finanțe avertizează însă că dificultățile nu apar peste noapte. În cele mai multe cazuri, există semnale clare care pot fi observate din timp, cu condiția ca antreprenorii să urmărească indicatorii potriviți.

În multe firme, atenția este concentrată aproape exclusiv pe cifra de afaceri și profit.

Deși sunt importanți, acești indicatori nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra sănătății financiare a unei companii.

Autorii podcastului ”Why Profitable Businesses Go Bankrupt — And How to Protect Your Cashflow” explică faptul că există mai multe date care trebuie monitorizate constant pentru a evita surprizele neplăcute.

„Există șase metrici pe care fiecare proprietar de afacere ar trebui să le urmărească în mod obsesiv”, explică specialiștii.

Potrivit acestora, acești indicatori funcționează asemenea semnelor vitale din medicină și pot semnala din timp apariția unor probleme serioase.

Primul element recomandat este raportul curent (Current Ratio), care compară activele circulante ale companiei cu datoriile pe termen scurt.

„Acesta este practic capacitatea dumneavoastră de a plăti facturile care sunt datorate în următoarele 12 luni folosind activele pe care le puteți transforma în numerar în următoarele 12 luni”, explică autorii podcastului.

Specialiștii consideră că un raport de minimum 1,5 reprezintă o zonă de siguranță.

Dacă indicatorul scade sub acest nivel, compania poate începe să întâmpine dificultăți în acoperirea obligațiilor curente.

Raportul rapid (Quick Ratio) este considerat de mulți experți chiar mai important decât raportul curent.

Acesta elimină din calcul stocurile și analizează doar activele care pot fi transformate rapid în numerar.

„Acesta este practic o măsură a cât de repede puteți genera numerar dacă apare o problemă mâine dimineață”, explică specialiștii.

Indicatorul este esențial mai ales pentru companiile care operează în domenii cu fluctuații rapide ale pieței.

Un alt indicator urmărit atent de consultanții financiari este DSO (Days Sales Outstanding).

Acesta măsoară perioada medie necesară pentru încasarea facturilor.

„DSO este numărul mediu de zile pe care clienții tăi le iau pentru a te plăti după ce le trimiți o factură”, explică experții.

Potrivit acestora, o valoare sănătoasă este de aproximativ 45 de zile.

Orice creștere semnificativă poate indica probleme de lichiditate sau dificultăți în relația cu clienții.

Indicatorul DPO (Days Payable Outstanding) măsoară perioada medie în care compania își achită propriile facturi.

Specialiștii spun că antreprenorii trebuie să urmărească permanent relația dintre DSO și DPO.

„Dacă DSO-ul tău este mai mare decât DPO-ul tău, practic finanțezi afacerea clientului tău cu banii tăi”, avertizează aceștia.

Un dezechilibru prelungit între cei doi indicatori poate consuma rapid lichiditățile companiei.

Un alt indicator esențial este așa-numitul „runway”.

Acesta arată câte luni poate continua să funcționeze compania dacă veniturile scad brusc sau dacă apar probleme în încasarea facturilor.

„Runway-ul reprezintă perioada de timp în care afacerea poate supraviețui folosind numerarul disponibil în prezent”, explică autorii podcastului.

În perioade economice incerte, acest indicator poate deveni extrem de important pentru planificarea strategică.

Ultimul dintre indicatorii recomandați este marja brută.

Aceasta măsoară diferența dintre venituri și costurile directe necesare pentru realizarea produselor sau serviciilor oferite.

Specialiștii explică faptul că o deteriorare constantă a marjei brute poate semnala probleme structurale în modelul de afaceri.

Creșterea costurilor, concurența mai agresivă sau reducerea puterii de negociere pot afecta semnificativ acest indicator.

Experții insistă asupra faptului că majoritatea crizelor financiare nu izbucnesc brusc.

Semnalele de avertizare apar cu luni înainte, însă sunt ignorate de multe ori.

„Problemele nu apar din senin. Ele lasă urme în indicatori cu mult înainte să devină vizibile în conturile bancare”, explică autorii podcastului.

Din acest motiv, monitorizarea constantă a acestor șase indicatori este considerată una dintre cele mai eficiente metode prin care antreprenorii își pot proteja afacerile.

Într-o perioadă în care costurile de finanțare rămân ridicate, iar incertitudinile economice persistă, capacitatea de a identifica rapid semnalele de avertizare poate face diferența dintre o companie care se adaptează și una care ajunge în dificultate.