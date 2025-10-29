Studium Green, companie din Cluj-Napoca specializată în dezvoltări imobiliare, deținută de antreprenorul Dorin Bob, a finalizat vânzarea unor terenuri din localitatea Jilava, către grupul Altex și comerciantul de mobilă și decorațiuni mömax, parte a companiei austriece XXXLutz. Terenurile vor fi integrate într-un lot mai mare deținut de grupul Altex, urmând a constitui baza pentru dezvoltarea celui mai mare parc de retail din sudul Bucureștiului. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate de Studium Green cu grupul Altex și mömax este de peste 17 milioane de euro.

Studium Green rămâne parte din proiectul pentru dezvoltarea viitorului parc comercial, unde va dezvolta facilități HoReCa. De asemenea, peste drum de viitorul parc, Dorin Bob deține un teren de 23.000 de metri pătrați, pentru care sunt analizate în prezent posibile facilități complementare.

„Vom crea împreună, la doar șapte kilometri de centrul Bucureștiului, un pol comercial pentru comunitățile din Jilava, Măgurele și zona de sud a Bucureștiului. Mă bucur că partenerii noștri au înțeles importanța acestei zone, situată pe axa strategică nord-sud, permițând dezvoltarea unui parc de retail sustenabil, dotat cu tehnologii moderne pentru generarea energiei și gestionarea resurselor. Parcul va integra și servicii medicale și educative, precum și facilități culturale și de divertisment, inclusiv acvatic”, a declarat Dorin Bob.

Viitorul parc de retail din localitatea Jilava va atinge o suprafață totală de 200.000 metri pătrați, fiind cel mai mare ansamblu de acest tip din sudul Bucureștiului. Dezvoltarea se va realiza atât pe terenul vândut de Studium Green, cât și pe terenurile alăturate, deținute de Altex.

Pentru asigurarea accesului la viitorul parc comercial, Studium Green a construit deja, din surse proprii, un sens giratoriu. Acesta este amplasat pe DN5 și are o contribuție importantă la fluidizarea traficului din zonă, cu multiple deviații ale arterelor spre București. Proiectul a fost unul complex și a implicat devierea cablurilor de curent de tensiune medie de sub circulația carosabilă din DN, respectiv 50 cabluri, și dezvoltarea unei stații de autobuz moderne. Lucrările au necesitat o cantitate de circa 1.250 tone de asfalt.

Studium Green a construit un sens giratoriu similar și în Cluj-Napoca, care facilitează azi accesul locatarilor din ansamblul rezidențial Wings și din zonă. Acest proiect este de o complexitate tehnică deosebită, prin natura amplasamentului. Investiția a fost determinată de creșterea valorilor de trafic în zonă, sensul fiind menit să fluidizeze circulația, cu efecte benefice pentru rezidenți și participanții la trafic

Studium Green este printre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din nord-vestul țării, recunoscut pentru proiectele inovatoare pe segmentele rezidențial și comercial. Compania deține, de asemenea, un portofoliu important de active, în diverse localități din țară.

Clădirile dezvoltate de Studium Green respectă cele mai înalte standarde de construcție și beneficiază de certificări avansate, care atestă impactul minim asupra mediului înconjurător. Printre proiectele emblematice dezvoltate se numără: Wings, construcție certificată de Banca Mondială pentru performanțele energetice obținute, West Side Park, complex de clădiri cu fațade generatoare de oxigen și grădină suspendată pentru comunitate și Seasons, bloc dotat cu o grădină verticală, o noutate pentru piața locală.