Florin Manole a spus că „mica recalculare” este în desfășurare și că are la bază veniturile nepermanente. Ministrul a precizat că aceasta a fost realizată pentru cea mai mare parte dintre pensionarii care au depus documente, însă a adăugat că încă mai sunt acte care trebuie primite.

El a recunoscut că există nemulțumiri și că unii pensionari și-ar fi făcut așteptări foarte mari legate de această recalculare. În același timp, a explicat că întârzierile apar din cauza deficitului de personal de la Casa de Pensii.

„Se face mica recalculare. Sunt și nemulțumiri, unii oameni și-au făcut iluzii foarte mari. Mica recalculare are la baza ceea ce ține de venituri nepermanente. Mica recalculare s-a făcut pentru cea mai mare parte dintre cei acre au depus documente. Mai sunt documente de primit. Sunt întârzieri pentru că există deficit de personal la Casa de Pensii”, a declarat Florin Manole, pentru Digi24.

Ministrul Muncii a declarat că vrea să propună în coaliție un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici. El a amintit că salariul minim ar urma să crească abia la jumătatea acestui an și a spus că PSD ar fi fost partidul care a susținut această majorare.

Florin Manole a indicat că ia în calcul un sprijin similar cu cel acordat anul anterior, de 800 de lei, împărțit în două tranșe. El a subliniat că inflația se simte în primul rând în rândul pensionarilor cu venituri mici.

„O să propun coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut în anul anterior, 800 de lei, în două tranșe. Inflația se simte în primul rând la ei”, a declarat Florin Manole.

În ceea ce privește veniturile populației, Florin Manole a confirmat că pensiile rămân înghețate în 2026, după decizia guvernului de a bloca punctul de pensie încă din primul pachet de măsuri. El a precizat că alocațiile pentru copii și salariile din sectorul public vor rămâne și ele înghețate pe parcursul acestui an.

Ca variantă compensatorie, Guvernul analizează posibilitatea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu cele mai mici venituri, în funcție de resursele bugetare.

Ministrul a reamintit și existența unui sprijin lunar de 50 de lei pentru gospodăriile cu venituri foarte mici, acordat pe loc de consum. Măsura, care era inițial limitată până în martie, a fost prelungită până la finalul anului 2026.

Ajutorul se adresează persoanelor care trăiesc singure sau gospodăriilor cu venituri sub pragul stabilit și are rolul de a reduce impactul creșterii prețurilor la energie. Ministrul a adăugat că alte măsuri, inclusiv pentru gaze, ar putea fi anunțate separat de Ministerul Energiei.